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В Краснодаре завели дело после сообщения об оставлении ребенка в опасности
В Краснодаре завели дело после сообщения об оставлении ребенка в опасности - РИА Новости, 28.07.2025
В Краснодаре завели дело после сообщения об оставлении ребенка в опасности
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности после появления информации в соцсетях о трехлетней девочке в Краснодаре, которую мать... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:53:00+03:00
2025-07-28T13:53:00+03:00
2025-07-28T13:53:00+03:00
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СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности после появления информации в соцсетях о трехлетней девочке в Краснодаре, которую мать оставляла одну дома по несколько дней без питания, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. "В медиапространстве были размещены сведения о том, что в одном из жилых комплексов в городе Краснодаре женщина на протяжении нескольких дней оставляла свою трехлетнюю дочь одну без обеспечения надлежащего питания. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении. Ранее в краевом ГУМВД РФ сообщали, что 30-летняя мать периодически посещала квартиру, однако большую часть времени девочка находилась одна. Полицейские выяснили, что в квартире нет готовых продуктов питания, само жилище в беспорядке, а кровать всего одна. Полицейские и сотрудники опеки изъяли девочку и передали в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20250728/sud-2031917577.html
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре завели дело после сообщения об оставлении ребенка в опасности
СК возбудил дело об оставлении в опасности трехлетней девочки в Краснодаре