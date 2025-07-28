https://ria.ru/20250728/krasnoarmejsk-2031891233.html

ВС России зацепились за Красноармейск, заявили в ДНР

ВС России зацепились за Красноармейск, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025

ВС России зацепились за Красноармейск, заявили в ДНР

Подразделения российских войск "зацепились" за Красноармейск, где развернулись ожесточенные бои, и получили возможность концентрировать в городе свои силы для... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:31:00+03:00

2025-07-28T12:31:00+03:00

2025-07-28T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

димитров

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск "зацепились" за Красноармейск, где развернулись ожесточенные бои, и получили возможность концентрировать в городе свои силы для дальнейшего наступления, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Идут там (в Красноармейске – ред.) действительно ожесточенные бои, но главное - "зацепились" за город, и есть возможность в городе уже концентрировать наши силы для того, чтобы продолжать наступление", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он добавил, что группировка "Юг" силами 51-й армии сейчас атакует противника и "зажимает его в клещи" севернее Димитрова и Красноармейска, там у российских сил достаточно серьезные успехи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

димитров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноармейск, донецкая народная республика, димитров