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ВС России зацепились за Красноармейск, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/krasnoarmejsk-2031891233.html
ВС России зацепились за Красноармейск, заявили в ДНР
ВС России зацепились за Красноармейск, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
ВС России зацепились за Красноармейск, заявили в ДНР
Подразделения российских войск "зацепились" за Красноармейск, где развернулись ожесточенные бои, и получили возможность концентрировать в городе свои силы для... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:31:00+03:00
2025-07-28T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
димитров
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск "зацепились" за Красноармейск, где развернулись ожесточенные бои, и получили возможность концентрировать в городе свои силы для дальнейшего наступления, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Идут там (в Красноармейске – ред.) действительно ожесточенные бои, но главное - "зацепились" за город, и есть возможность в городе уже концентрировать наши силы для того, чтобы продолжать наступление", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он добавил, что группировка "Юг" силами 51-й армии сейчас атакует противника и "зажимает его в клещи" севернее Димитрова и Красноармейска, там у российских сил достаточно серьезные успехи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
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красноармейск, донецкая народная республика, димитров
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Димитров
ВС России зацепились за Красноармейск, заявили в ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: российские войска зацепились за Красноармейск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск "зацепились" за Красноармейск, где развернулись ожесточенные бои, и получили возможность концентрировать в городе свои силы для дальнейшего наступления, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Идут там (в Красноармейске – ред.) действительно ожесточенные бои, но главное - "зацепились" за город, и есть возможность в городе уже концентрировать наши силы для того, чтобы продолжать наступление", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Он добавил, что группировка "Юг" силами 51-й армии сейчас атакует противника и "зажимает его в клещи" севернее Димитрова и Красноармейска, там у российских сил достаточно серьезные успехи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДимитров
 
 
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