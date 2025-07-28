https://ria.ru/20250728/kozlov-2031824573.html

Глава Минприроды заявил о расширении логистических связей России и КНДР

Глава Минприроды заявил о расширении логистических связей России и КНДР - РИА Новости, 28.07.2025

Глава Минприроды заявил о расширении логистических связей России и КНДР

Работа по расширению логистических связей между Россией и КНДР идет по всем направлениям, запуск прямого авиарейса между столицами свидетельствует о... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T05:27:00+03:00

2025-07-28T05:27:00+03:00

2025-07-28T05:27:00+03:00

россия

пхеньян

москва

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

шереметьево (аэропорт)

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ПХЕНЬЯН, 28 июл - РИА Новости. Работа по расширению логистических связей между Россией и КНДР идет по всем направлениям, запуск прямого авиарейса между столицами свидетельствует о приверженности двух стран братским отношениям, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики. "Работа идет по всем направлениям, связанным с логистикой. Увеличиваются возможности грузового и пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном. 30 апреля запустили строительство автомобильного моста через реку Туманная, Туман-ган. Я хочу еще раз поблагодарить всех людей, которые своим ежедневным трудом делают все для того, чтобы мы дружили больше и общались чаще, и у нас были такие возможности", - сказал Козлов на торжественной церемонии в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян. Глава Минприроды напомнил, что в прошлом году между лидерами двух стран был подписан договор в Всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, тем самым была заложена прочная основа для укрепления дружбы двух стран и народов. "Сегодня мы вновь на деле доказываем приверженность наших дружественных стран братским отношениям. За два года мы проделали большую работу для расширения логистических возможностей наших стран", - отметил Козлов. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск). Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" 27 июля в 19.30 мск. Время в пути составило около восьми часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации и членам экипажа вручили цветы.

https://ria.ru/20250727/moskva-2031758187.html

https://ria.ru/20250727/kozlov-2031765347.html

россия

пхеньян

москва

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россия, пхеньян, москва, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), шереметьево (аэропорт)