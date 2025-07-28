https://ria.ru/20250728/kosmos-2031834407.html
Россия участвует во всех сегментах космического рынка, заявил Баканов
Россия участвует во всех сегментах космического рынка, заявил Баканов - РИА Новости, 28.07.2025
Россия участвует во всех сегментах космического рынка, заявил Баканов
Российские предприятия присутствуют во всех сегментах космического рынка, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:28:00+03:00
2025-07-28T08:28:00+03:00
2025-07-28T08:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские предприятия присутствуют во всех сегментах космического рынка, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Мы, как Россия, присутствуем во всех сегментах космического рынка. Это очень недешевая история", - сказал Баканов в эфире телеканала "РБК". По его словам, РФ обладает ракетами тяжёлого и лёгкого классов семейства "Ангара", среднего класса "Союз-2" и в перспективе "Союз-5", сверхлёгкими ракетами, разрабатывает свою орбитальную станцию. Кроме того, на Международной космической станции есть российский сегмент. "У нас свои геостационарные спутники, низкоорбитальные, дистанционного зондирования. У нас своя навигационная система, как вы знаете, в мире только у нас ГЛОНАСС, у Штатов GPS и у Китая Beidou полноценно развернуты", - добавил глава "Роскосмоса". Всего космический рынок, по его словам, в зависимости от оценки, составляет от 477 до 520 миллиардов долларов. Кроме того, Баканов анонсировал, что в этом году Россия проведёт более 20 космических запусков.
https://ria.ru/20250728/roskosmos-2031821032.html
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экономика, россия, китай, дмитрий баканов, роскосмос, рбк (медиагруппа), gps
Экономика, Россия, Китай, Дмитрий Баканов, Роскосмос, РБК (медиагруппа), GPS
Россия участвует во всех сегментах космического рынка, заявил Баканов
Баканов: Россия присутствует во всех сегментах космического рынка