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Эксперт допустил возобновление конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025
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14:52 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/konflikt-2031948524.html
Эксперт допустил возобновление конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эксперт допустил возобновление конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025
Эксперт допустил возобновление конфликта между Таиландом и Камбоджей
Локально конфликт между Таиландом и Камбоджей исчерпан, но в будущем горячее обострение вновь возможно, поскольку почва конфликта сохраняется, рассказал РИА... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:52:00+03:00
2025-07-28T14:52:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Локально конфликт между Таиландом и Камбоджей исчерпан, но в будущем горячее обострение вновь возможно, поскольку почва конфликта сохраняется, рассказал РИА Новости замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров в Куала-Лумпуре сообщил, что Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступит в силу в полночь. "Локально инцидент исчерпан, и боевые действия прекратятся, тем более что, Дональд Трамп (президент США - ред.) хорошо зашантажировал и Таиланд, и Камбоджу", - сказал Королев. Ранее сообщалось, что американский президент созвонился с лидерами воюющих государств и заявил, что Вашингтон ведет переговоры о пошлинах с обеими странами, но не будет заключать сделок ни с одним из государств, пока те воюют. "Но это не означает, что сама почва конфликта исчерпана. Речь идет только о прекращении обстрелов в горячей стадии, о том же самом стороны договаривались в 2009 году, и до этого и после. Я не исключаю, что в будущем между странами может вновь возникнуть обострение, в том числе и вооруженное", - отметил эксперт. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооружённую фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооружённых сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая между военнослужащими двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
https://ria.ru/20250728/rossija-2031862658.html
таиланд
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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эксперт допустил возобновление конфликта между Таиландом и Камбоджей

Королев: в будущем возможно возобновление конфликта между Таиландом и Камбоджей

© Фото : Royal Thai Armed ForcesУкраинский танк Т-84 "Оплот" Вооруженных сил Таиланда
Украинский танк Т-84 Оплот Вооруженных сил Таиланда - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Royal Thai Armed Forces
Украинский танк Т-84 "Оплот" Вооруженных сил Таиланда
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Локально конфликт между Таиландом и Камбоджей исчерпан, но в будущем горячее обострение вновь возможно, поскольку почва конфликта сохраняется, рассказал РИА Новости замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.
Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров в Куала-Лумпуре сообщил, что Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступит в силу в полночь.
"Локально инцидент исчерпан, и боевые действия прекратятся, тем более что, Дональд Трамп (президент США - ред.) хорошо зашантажировал и Таиланд, и Камбоджу", - сказал Королев.
Ранее сообщалось, что американский президент созвонился с лидерами воюющих государств и заявил, что Вашингтон ведет переговоры о пошлинах с обеими странами, но не будет заключать сделок ни с одним из государств, пока те воюют.
"Но это не означает, что сама почва конфликта исчерпана. Речь идет только о прекращении обстрелов в горячей стадии, о том же самом стороны договаривались в 2009 году, и до этого и после. Я не исключаю, что в будущем между странами может вновь возникнуть обострение, в том числе и вооруженное", - отметил эксперт.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооружённую фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооружённых сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая между военнослужащими двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
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В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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