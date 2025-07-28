https://ria.ru/20250728/kompaniya-2031949586.html
Посол Израиля пожелал банкротства авиакомпании, снявшей с рейса евреев
Посол Израиля пожелал банкротства авиакомпании, снявшей с рейса евреев - РИА Новости, 28.07.2025
Посол Израиля пожелал банкротства авиакомпании, снявшей с рейса евреев
Посол Израиля во Франции Джошуа Зарка выразил надежду на то, что испанская авиакомпания Vueling, снявшая с рейса группу подростков-евреев с французским... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:54:00+03:00
2025-07-28T14:54:00+03:00
2025-07-28T14:54:00+03:00
в мире
франция
испания
израиль
vueling
https://cdnn21.img.ria.ru/images/73297/69/732976978_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_bea1c31e70412b0398eb0056ac9a5847.jpg
ПАРИЖ, 28 июл – РИА Новости. Посол Израиля во Франции Джошуа Зарка выразил надежду на то, что испанская авиакомпания Vueling, снявшая с рейса группу подростков-евреев с французским гражданством, обанкротится как можно скорее. "Я надеюсь, что эта компания обанкротится как можно скорее", - сказал дипломат в интервью телеканалу TF1, комментируя произошедшее. На прошлой неделе около 50 человек, в числе которых группа еврейских подростков из Франции и их сопровождающие, были при содействии гражданской гвардии Испании высажены из самолета, летевшего из аэропорта Валенсии в Париж. Эти действия стали причиной обвинений в антисемитизме в адрес испанской компании Vueling, выполнявшей рейс. Французский МИД потребовал разъяснений от Испании в связи с произошедшим. Сама авиакомпания опубликовала заявление, в котором отрицается наличие религиозных мотивов своих действий. Vueling утверждает, что решение о высадке из самолета было принято из-за "конфликтного поведения" подростков. Согласно заявлению компании, они создали угрозу безопасному осуществлению полета. Позднее адвокат ассоциации Kineret, организовавшей поездку детей в Испанию, Жюли Жакоб сообщила агентству Франс Пресс, что собирается подать жалобу во Франции в отношении испанской авиакомпании в связи с "физическим и психологическим насилием и дискриминацией по религиозному признаку".
https://ria.ru/20250724/ssha-2031036893.html
https://ria.ru/20250726/frantsiya-2031637617.html
франция
испания
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/73297/69/732976978_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_f4c86e789301edf54536a209013cad2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, испания, израиль, vueling
В мире, Франция, Испания, Израиль, Vueling
Посол Израиля пожелал банкротства авиакомпании, снявшей с рейса евреев
Зарка пожелал скорейшего банкротства компании Vueling, снявшей с рейса евреев
ПАРИЖ, 28 июл – РИА Новости. Посол Израиля во Франции Джошуа Зарка выразил надежду на то, что испанская авиакомпания Vueling, снявшая с рейса группу подростков-евреев с французским гражданством, обанкротится как можно скорее.
"Я надеюсь, что эта компания обанкротится как можно скорее", - сказал дипломат в интервью телеканалу TF1, комментируя произошедшее.
На прошлой неделе около 50 человек, в числе которых группа еврейских подростков из Франции
и их сопровождающие, были при содействии гражданской гвардии Испании
высажены из самолета, летевшего из аэропорта Валенсии
в Париж
. Эти действия стали причиной обвинений в антисемитизме в адрес испанской компании Vueling
, выполнявшей рейс. Французский МИД потребовал разъяснений от Испании в связи с произошедшим.
Сама авиакомпания опубликовала заявление, в котором отрицается наличие религиозных мотивов своих действий. Vueling утверждает, что решение о высадке из самолета было принято из-за "конфликтного поведения" подростков. Согласно заявлению компании, они создали угрозу безопасному осуществлению полета.
Позднее адвокат ассоциации Kineret, организовавшей поездку детей в Испанию, Жюли Жакоб сообщила агентству Франс Пресс, что собирается подать жалобу во Франции в отношении испанской авиакомпании в связи с "физическим и психологическим насилием и дискриминацией по религиозному признаку".