https://ria.ru/20250728/kompaniya-2031949586.html

Посол Израиля пожелал банкротства авиакомпании, снявшей с рейса евреев

Посол Израиля пожелал банкротства авиакомпании, снявшей с рейса евреев - РИА Новости, 28.07.2025

Посол Израиля пожелал банкротства авиакомпании, снявшей с рейса евреев

Посол Израиля во Франции Джошуа Зарка выразил надежду на то, что испанская авиакомпания Vueling, снявшая с рейса группу подростков-евреев с французским... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:54:00+03:00

2025-07-28T14:54:00+03:00

2025-07-28T14:54:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 июл – РИА Новости. Посол Израиля во Франции Джошуа Зарка выразил надежду на то, что испанская авиакомпания Vueling, снявшая с рейса группу подростков-евреев с французским гражданством, обанкротится как можно скорее. "Я надеюсь, что эта компания обанкротится как можно скорее", - сказал дипломат в интервью телеканалу TF1, комментируя произошедшее. На прошлой неделе около 50 человек, в числе которых группа еврейских подростков из Франции и их сопровождающие, были при содействии гражданской гвардии Испании высажены из самолета, летевшего из аэропорта Валенсии в Париж. Эти действия стали причиной обвинений в антисемитизме в адрес испанской компании Vueling, выполнявшей рейс. Французский МИД потребовал разъяснений от Испании в связи с произошедшим. Сама авиакомпания опубликовала заявление, в котором отрицается наличие религиозных мотивов своих действий. Vueling утверждает, что решение о высадке из самолета было принято из-за "конфликтного поведения" подростков. Согласно заявлению компании, они создали угрозу безопасному осуществлению полета. Позднее адвокат ассоциации Kineret, организовавшей поездку детей в Испанию, Жюли Жакоб сообщила агентству Франс Пресс, что собирается подать жалобу во Франции в отношении испанской авиакомпании в связи с "физическим и психологическим насилием и дискриминацией по религиозному признаку".

https://ria.ru/20250724/ssha-2031036893.html

https://ria.ru/20250726/frantsiya-2031637617.html

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в мире, франция, испания, израиль, vueling