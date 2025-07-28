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Осужденный за госизмену экс-глава Group-IB в колонии стал подсобным рабочим - РИА Новости, 28.07.2025
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06:16 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/koloniya-2031826270.html
Осужденный за госизмену экс-глава Group-IB в колонии стал подсобным рабочим
Осужденный за госизмену экс-глава Group-IB в колонии стал подсобным рабочим - РИА Новости, 28.07.2025
Осужденный за госизмену экс-глава Group-IB в колонии стал подсобным рабочим
Осужденный в России за госизмену основатель Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илья Сачков в колонии трудится подсобным рабочим в цехе деревообработки, следует из... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:16:00+03:00
2025-07-28T06:16:00+03:00
россия
илья сачков
group-ib
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Осужденный в России за госизмену основатель Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илья Сачков в колонии трудится подсобным рабочим в цехе деревообработки, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. Сачков подал не менее шести исков к исправительной колонии, где отбывает наказание, ранее выяснило РИА Новости, изучив базу красноярских судов. Среди них - жалоба на заключение в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка: после встречи с адвокатом Сачков не вернулся на рабочее место. "Сачков И.К. привлечен к оплачиваемому труду с 10.01.2025 года подсобным рабочим цеха деревообработки", - сказано в материалах дела. В феврале сотрудник колонии обнаружил Сачкова в комнате отдыха в рабочее время, за что тот был отправлен в штрафной изолятор на пять суток, указано в материалах. Защита сочла такое наказание чрезмерным, поскольку осужденные не имеют права самостоятельно передвигаться по территории исправительного учреждения, и Сачков после встречи с адвокатом ожидал сотрудника колонии для сопровождения на рабочее место в комнате воспитательной работы, следует из документов. Суд жалобу отклонил. В июле 2023 года Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима. В октябре того же года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, приговор вступил в силу, а Сачкова этапировали в колонию для отбывания наказания. Незадолго до приговора в верифицированном Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору. Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. В то же время, по данным Генпрокуратуры РФ, в 2011 году Сачков по заданию иностранной разведслужбы передал ее представителям секретные сведения. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании. Весной 2023 года компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом, работа в РФ была продолжена под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
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россия, илья сачков, group-ib, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Россия, Илья Сачков, Group-IB, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Осужденный за госизмену экс-глава Group-IB в колонии стал подсобным рабочим

Осужденный за госизмену Сачков в колонии стал подсобным рабочим

© Фото : Group-IBИлья Сачков
Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Group-IB
Илья Сачков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Осужденный в России за госизмену основатель Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илья Сачков в колонии трудится подсобным рабочим в цехе деревообработки, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Сачков подал не менее шести исков к исправительной колонии, где отбывает наказание, ранее выяснило РИА Новости, изучив базу красноярских судов. Среди них - жалоба на заключение в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка: после встречи с адвокатом Сачков не вернулся на рабочее место.
Основатель Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Осужденный за госизмену основатель Group-IB подал шесть исков к колонии
8 июня, 05:26
"Сачков И.К. привлечен к оплачиваемому труду с 10.01.2025 года подсобным рабочим цеха деревообработки", - сказано в материалах дела.
В феврале сотрудник колонии обнаружил Сачкова в комнате отдыха в рабочее время, за что тот был отправлен в штрафной изолятор на пять суток, указано в материалах. Защита сочла такое наказание чрезмерным, поскольку осужденные не имеют права самостоятельно передвигаться по территории исправительного учреждения, и Сачков после встречи с адвокатом ожидал сотрудника колонии для сопровождения на рабочее место в комнате воспитательной работы, следует из документов. Суд жалобу отклонил.
В июле 2023 года Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима. В октябре того же года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, приговор вступил в силу, а Сачкова этапировали в колонию для отбывания наказания.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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23 июля, 07:27
Незадолго до приговора в верифицированном Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. В то же время, по данным Генпрокуратуры РФ, в 2011 году Сачков по заданию иностранной разведслужбы передал ее представителям секретные сведения. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Весной 2023 года компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом, работа в РФ была продолжена под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
Надежда Буянова в суде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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23 июля, 09:24
 
РоссияИлья СачковGroup-IBМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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