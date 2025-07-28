https://ria.ru/20250728/knigi-2031863764.html

Хинштейн призвал курских чиновников поучаствовать в буккроссинге

Хинштейн призвал курских чиновников поучаствовать в буккроссинге - РИА Новости, 28.07.2025

Хинштейн призвал курских чиновников поучаствовать в буккроссинге

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал членов регионального правительства и других органов власти присоединиться к акции буккроссинга -... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:18:00+03:00

2025-07-28T11:18:00+03:00

2025-07-28T11:18:00+03:00

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 28 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал членов регионального правительства и других органов власти присоединиться к акции буккроссинга - принести книги, которые им не нужны, чтобы обменять. На оперативном заседании регионального правительства в понедельник врио заместителя губернатора Артем Демидов рассказал, что созданная недавно точка буккроссинга, где каждый желающий может принести и обменять свои книги, пользуется популярностью. "Я подготовил тоже книги для того, чтобы передать. И в целом хочу, коллеги, чтобы мы это решение пытались масштабировать во всех парках, скверах, общественных пространствах, которые мы сейчас делаем, предусмотреть точки буккроссинга... Призываю всех коллег, членов правительства, других органов власти также к этой акции присоединиться. Наверняка у вас дома есть что-то, что вам уже не надо", – сказал Хинштейн во время заседания регионального правительства. "Если есть что-то другое, что дома вам еще не надо, - золото, бриллианты, слитки, - тоже приносите", – добавил он.

https://ria.ru/20250724/khinshteyn--2031202871.html

https://ria.ru/20250727/muzey-2031707940.html

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курская область, александр хинштейн