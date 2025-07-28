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В КНДР отметили важность прямых авиарейсов Москва-Пхеньян - РИА Новости, 28.07.2025
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05:32 28.07.2025 (обновлено: 10:08 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/kndr-2031824726.html
В КНДР отметили важность прямых авиарейсов Москва-Пхеньян
В КНДР отметили важность прямых авиарейсов Москва-Пхеньян - РИА Новости, 28.07.2025
В КНДР отметили важность прямых авиарейсов Москва-Пхеньян
Запуск прямого авиарейса между Москвой и столицей КНДР Пхеньяном свидетельствует о высочайшем уровне развития отношений и будет стимулом еще большего сближения... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:32:00+03:00
2025-07-28T10:08:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
москва
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ПХЕНЬЯН, 28 июл - РИА Новости. Запуск прямого авиарейса между Москвой и столицей КНДР Пхеньяном свидетельствует о высочайшем уровне развития отношений и будет стимулом еще большего сближения народов РФ и КНДР и развития торгово-экономических отношений, считает министр внешне-экономических дел КНДР Юн Чжон Хо, возглавляющий с корейской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР. "Возобновление регулярного прямого рейса "Москва-Пхеньян" представляет собой явное свидетельство высочайшего уровня развития и углубления двусторонних отношений дружбы под особым вниманием лидеров двух стран, прямой рейс будет стимулом душевного сближения дружественных чувств двух наших народов братских государств, а также ускорением нашего шага друг другу", - сказал он на торжественной церемонии в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян. Он также отметил, что запуск данного авиарейса станет благоприятным условием для интенсивного развития двустороннего экономического сотрудничества. "Считаем, что возобновление прямого рейса "Пхеньян-Москва" даст толчок к взаимовыгодному сотрудничеству, что внесет вклад в улучшение благосостояния народов двух стран", - добавил он. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 местного времени (3.30 мск) в понедельник. Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 19.30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.
https://ria.ru/20250728/kozlov-2031824573.html
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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, москва, шереметьево (аэропорт)
В мире, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Москва, Шереметьево (аэропорт)
В КНДР отметили важность прямых авиарейсов Москва-Пхеньян

Министр Юн Чжон Хо: рейсы Москва-Пхеньян важны для сотрудничества стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкТоржественная церемония в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян
Торжественная церемония в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Торжественная церемония в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян
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ПХЕНЬЯН, 28 июл - РИА Новости. Запуск прямого авиарейса между Москвой и столицей КНДР Пхеньяном свидетельствует о высочайшем уровне развития отношений и будет стимулом еще большего сближения народов РФ и КНДР и развития торгово-экономических отношений, считает министр внешне-экономических дел КНДР Юн Чжон Хо, возглавляющий с корейской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.
"Возобновление регулярного прямого рейса "Москва-Пхеньян" представляет собой явное свидетельство высочайшего уровня развития и углубления двусторонних отношений дружбы под особым вниманием лидеров двух стран, прямой рейс будет стимулом душевного сближения дружественных чувств двух наших народов братских государств, а также ускорением нашего шага друг другу", - сказал он на торжественной церемонии в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян.
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Он также отметил, что запуск данного авиарейса станет благоприятным условием для интенсивного развития двустороннего экономического сотрудничества.
"Считаем, что возобновление прямого рейса "Пхеньян-Москва" даст толчок к взаимовыгодному сотрудничеству, что внесет вклад в улучшение благосостояния народов двух стран", - добавил он.
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 местного времени (3.30 мск) в понедельник. Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 19.30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов.
В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.
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В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянМоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
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