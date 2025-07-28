В КНДР отметили важность прямых авиарейсов Москва-Пхеньян
Министр Юн Чжон Хо: рейсы Москва-Пхеньян важны для сотрудничества стран
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкТоржественная церемония в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян
Торжественная церемония в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян
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ПХЕНЬЯН, 28 июл - РИА Новости. Запуск прямого авиарейса между Москвой и столицей КНДР Пхеньяном свидетельствует о высочайшем уровне развития отношений и будет стимулом еще большего сближения народов РФ и КНДР и развития торгово-экономических отношений, считает министр внешне-экономических дел КНДР Юн Чжон Хо, возглавляющий с корейской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.
"Возобновление регулярного прямого рейса "Москва-Пхеньян" представляет собой явное свидетельство высочайшего уровня развития и углубления двусторонних отношений дружбы под особым вниманием лидеров двух стран, прямой рейс будет стимулом душевного сближения дружественных чувств двух наших народов братских государств, а также ускорением нашего шага друг другу", - сказал он на торжественной церемонии в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян.
Он также отметил, что запуск данного авиарейса станет благоприятным условием для интенсивного развития двустороннего экономического сотрудничества.
"Считаем, что возобновление прямого рейса "Пхеньян-Москва" даст толчок к взаимовыгодному сотрудничеству, что внесет вклад в улучшение благосостояния народов двух стран", - добавил он.
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 местного времени (3.30 мск) в понедельник. Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 19.30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов.
В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.