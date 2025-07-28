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В Китае ввели субсидию для повышения рождаемости - РИА Новости, 28.07.2025
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18:50 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kitaj-2032012332.html
В Китае ввели субсидию для повышения рождаемости
В Китае ввели субсидию для повышения рождаемости - РИА Новости, 28.07.2025
В Китае ввели субсидию для повышения рождаемости
Госсовет КНР опубликовал "план реализации системы субсидий на воспитание детей", в соответствии с которым ввел субсидии в размере 3600 юаней (около 500... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:50:00+03:00
2025-07-28T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Госсовет КНР опубликовал "план реализации системы субсидий на воспитание детей", в соответствии с которым ввел субсидии в размере 3600 юаней (около 500 долларов) на каждого ребенка возрасте до трех лет. Согласно плану, Китай будет выплачивать субсидии на детей в возрасте до трех лет, родившихся до 1 января 2025 года. Пособие в размере 3600 юаней (около 500 долларов) на одного ребенка выплачивается ежегодно, говорится в заявлении Госсовета. "Данный план был разработан для реализации планов ЦК КПК по совершенствованию системы поддержки рождаемости и стимулирующих механизмов, а также содействия созданию общества, благоприятного для рождения детей", - отмечает Госсовет Китая. Для детей, родившихся до 1 января 2025 года и не достигших трех лет, пособие рассчитывается пропорционально количеству месяцев, за которые полагается выплата. Пособие освобождается от налога на доходы физических лиц, уточнил Госсовет. Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Основной причиной такой тенденции стала внедренная в КНР в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях - двух, если первый ребенок - девочка.
https://ria.ru/20250429/mask-2013964043.html
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китай, в мире
Китай, В мире
В Китае ввели субсидию для повышения рождаемости

Госсовет КНР: Китай ввел ежегодную субсидию для повышения рождаемости в стране

© AP Photo / Andy WongСемья в общественном парке во время Международного дня защиты детей в Пекине, Китай
Семья в общественном парке во время Международного дня защиты детей в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Andy Wong
Семья в общественном парке во время Международного дня защиты детей в Пекине, Китай. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Госсовет КНР опубликовал "план реализации системы субсидий на воспитание детей", в соответствии с которым ввел субсидии в размере 3600 юаней (около 500 долларов) на каждого ребенка возрасте до трех лет.
Согласно плану, Китай будет выплачивать субсидии на детей в возрасте до трех лет, родившихся до 1 января 2025 года. Пособие в размере 3600 юаней (около 500 долларов) на одного ребенка выплачивается ежегодно, говорится в заявлении Госсовета.
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"Данный план был разработан для реализации планов ЦК КПК по совершенствованию системы поддержки рождаемости и стимулирующих механизмов, а также содействия созданию общества, благоприятного для рождения детей", - отмечает Госсовет Китая.
Для детей, родившихся до 1 января 2025 года и не достигших трех лет, пособие рассчитывается пропорционально количеству месяцев, за которые полагается выплата. Пособие освобождается от налога на доходы физических лиц, уточнил Госсовет.
Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Основной причиной такой тенденции стала внедренная в КНР в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях - двух, если первый ребенок - девочка.
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