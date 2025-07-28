https://ria.ru/20250728/kitaj-2032012332.html

В Китае ввели субсидию для повышения рождаемости

В Китае ввели субсидию для повышения рождаемости - РИА Новости, 28.07.2025

В Китае ввели субсидию для повышения рождаемости

Госсовет КНР опубликовал "план реализации системы субсидий на воспитание детей", в соответствии с которым ввел субсидии в размере 3600 юаней (около 500... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:50:00+03:00

2025-07-28T18:50:00+03:00

2025-07-28T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Госсовет КНР опубликовал "план реализации системы субсидий на воспитание детей", в соответствии с которым ввел субсидии в размере 3600 юаней (около 500 долларов) на каждого ребенка возрасте до трех лет. Согласно плану, Китай будет выплачивать субсидии на детей в возрасте до трех лет, родившихся до 1 января 2025 года. Пособие в размере 3600 юаней (около 500 долларов) на одного ребенка выплачивается ежегодно, говорится в заявлении Госсовета. "Данный план был разработан для реализации планов ЦК КПК по совершенствованию системы поддержки рождаемости и стимулирующих механизмов, а также содействия созданию общества, благоприятного для рождения детей", - отмечает Госсовет Китая. Для детей, родившихся до 1 января 2025 года и не достигших трех лет, пособие рассчитывается пропорционально количеству месяцев, за которые полагается выплата. Пособие освобождается от налога на доходы физических лиц, уточнил Госсовет. Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Основной причиной такой тенденции стала внедренная в КНР в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях - двух, если первый ребенок - девочка.

https://ria.ru/20250429/mask-2013964043.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, в мире