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ЕС предупредил Киев о перспективе полной остановки финпомощи, пишет FAZ - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:48 28.07.2025 (обновлено: 00:00 29.07.2025)
https://ria.ru/20250728/kiev-2032044409.html
ЕС предупредил Киев о перспективе полной остановки финпомощи, пишет FAZ
ЕС предупредил Киев о перспективе полной остановки финпомощи, пишет FAZ - РИА Новости, 29.07.2025
ЕС предупредил Киев о перспективе полной остановки финпомощи, пишет FAZ
Еврокомиссия направила Украине предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-28T23:48:00+03:00
2025-07-29T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
киев
владимир зеленский
руслан стефанчук
иванна климпуш-цинцадзе
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Еврокомиссия направила Украине предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung."Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским получили предупреждение от Еврокомиссии о том, что финансовая помощь в рамках Фонда помощи Украине может быть полностью прекращена, если Киев продолжит давление на антикоррупционные ведомства", — говорится в публикации.Как отмечается в публикации, Еврокомиссия в своем письме назвала попытки украинских властей убедить западные страны в том, что правительство было вынуждено принять эти меры из-за российского влияния, "неправдоподобными".Депутат Верховной Рады Украины и бывшая вице-премьер-министр по европейским делам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила изданию, что соответствующий сигнал от ЕС действительно поступил. По ее словам, Европа предпримет задуманное в том случае, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится, причем речь идет обо всей следующей выплате, а не только о ее части.На прошлой неделе Евросоюз решил урезать транш помощи Киеву после того, как Украина не смогла провести три обещанные реформы — вместо 4,5 миллиарда евро он должен составить 3,05 миллиарда.Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031972814.html
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в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, иванна климпуш-цинцадзе, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), еврокомиссия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Еврокомиссия, Россия
ЕС предупредил Киев о перспективе полной остановки финпомощи, пишет FAZ

FAZ: ЕК предупредила Киев об угрозе остановки финпомощи из-за атаки на НАБУ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Еврокомиссия направила Украине предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским получили предупреждение от Еврокомиссии о том, что финансовая помощь в рамках Фонда помощи Украине может быть полностью прекращена, если Киев продолжит давление на антикоррупционные ведомства", — говорится в публикации.
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Как отмечается в публикации, Еврокомиссия в своем письме назвала попытки украинских властей убедить западные страны в том, что правительство было вынуждено принять эти меры из-за российского влияния, "неправдоподобными".
Депутат Верховной Рады Украины и бывшая вице-премьер-министр по европейским делам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила изданию, что соответствующий сигнал от ЕС действительно поступил. По ее словам, Европа предпримет задуманное в том случае, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится, причем речь идет обо всей следующей выплате, а не только о ее части.
На прошлой неделе Евросоюз решил урезать транш помощи Киеву после того, как Украина не смогла провести три обещанные реформы — вместо 4,5 миллиарда евро он должен составить 3,05 миллиарда.
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Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаКиевВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукИванна Климпуш-ЦинцадзеВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕврокомиссияРоссия
 
 
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