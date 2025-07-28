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ЕС предупредил Киев о перспективе полной остановки финпомощи, пишет FAZ

ЕС предупредил Киев о перспективе полной остановки финпомощи, пишет FAZ - РИА Новости, 29.07.2025

ЕС предупредил Киев о перспективе полной остановки финпомощи, пишет FAZ

Еврокомиссия направила Украине предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-28T23:48:00+03:00

2025-07-28T23:48:00+03:00

2025-07-29T00:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Еврокомиссия направила Украине предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung."Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским получили предупреждение от Еврокомиссии о том, что финансовая помощь в рамках Фонда помощи Украине может быть полностью прекращена, если Киев продолжит давление на антикоррупционные ведомства", — говорится в публикации.Как отмечается в публикации, Еврокомиссия в своем письме назвала попытки украинских властей убедить западные страны в том, что правительство было вынуждено принять эти меры из-за российского влияния, "неправдоподобными".Депутат Верховной Рады Украины и бывшая вице-премьер-министр по европейским делам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила изданию, что соответствующий сигнал от ЕС действительно поступил. По ее словам, Европа предпримет задуманное в том случае, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится, причем речь идет обо всей следующей выплате, а не только о ее части.На прошлой неделе Евросоюз решил урезать транш помощи Киеву после того, как Украина не смогла провести три обещанные реформы — вместо 4,5 миллиарда евро он должен составить 3,05 миллиарда.Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

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в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, иванна климпуш-цинцадзе, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), еврокомиссия, россия