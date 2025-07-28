https://ria.ru/20250728/kholera-2032002728.html

Роспотребнадзор предложил Конго помощь в борьбе со вспышкой холеры

Роспотребнадзор предложил Конго помощь в борьбе со вспышкой холеры - РИА Новости, 28.07.2025

Роспотребнадзор предложил Конго помощь в борьбе со вспышкой холеры

Роспотребнадзор выразил готовность оказать содействие Республике Конго в борьбе со вспышкой холеры, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:13:00+03:00

2025-07-28T18:13:00+03:00

2025-07-28T18:13:00+03:00

здоровье - общество

республика конго

браззавиль

африка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор выразил готовность оказать содействие Республике Конго в борьбе со вспышкой холеры, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В связи с объявлением министерством здравоохранения и народонаселения Республики Конго эпидемии холеры в санитарном округе острова Мбаму, департамент Браззавиль, Роспотребнадзор выражает готовность оказать поддержку конголезской стороне", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в рамках программы содействия странам Африки, российская сторона предлагает помощь в проведении противоэпидемических мероприятий. В частности, Роспотребнадзор готов предоставить российские тесты и реагенты для диагностики инфекций, а также направить группу специалистов ведомства для оказания практической помощи на месте.

https://ria.ru/20250620/tif-2024203407.html

республика конго

браззавиль

африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, республика конго, браззавиль, африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)