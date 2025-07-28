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Роспотребнадзор предложил Конго помощь в борьбе со вспышкой холеры - РИА Новости, 28.07.2025
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18:13 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kholera-2032002728.html
Роспотребнадзор предложил Конго помощь в борьбе со вспышкой холеры
Роспотребнадзор предложил Конго помощь в борьбе со вспышкой холеры - РИА Новости, 28.07.2025
Роспотребнадзор предложил Конго помощь в борьбе со вспышкой холеры
Роспотребнадзор выразил готовность оказать содействие Республике Конго в борьбе со вспышкой холеры, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:13:00+03:00
2025-07-28T18:13:00+03:00
здоровье - общество
республика конго
браззавиль
африка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор выразил готовность оказать содействие Республике Конго в борьбе со вспышкой холеры, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В связи с объявлением министерством здравоохранения и народонаселения Республики Конго эпидемии холеры в санитарном округе острова Мбаму, департамент Браззавиль, Роспотребнадзор выражает готовность оказать поддержку конголезской стороне", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в рамках программы содействия странам Африки, российская сторона предлагает помощь в проведении противоэпидемических мероприятий. В частности, Роспотребнадзор готов предоставить российские тесты и реагенты для диагностики инфекций, а также направить группу специалистов ведомства для оказания практической помощи на месте.
https://ria.ru/20250620/tif-2024203407.html
республика конго
браззавиль
африка
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здоровье - общество, республика конго, браззавиль, африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Республика Конго, Браззавиль, Африка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор предложил Конго помощь в борьбе со вспышкой холеры

Роспотребнадзор заявил о готовности помочь Конго в борьбе со вспышкой холеры

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор выразил готовность оказать содействие Республике Конго в борьбе со вспышкой холеры, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«
"В связи с объявлением министерством здравоохранения и народонаселения Республики Конго эпидемии холеры в санитарном округе острова Мбаму, департамент Браззавиль, Роспотребнадзор выражает готовность оказать поддержку конголезской стороне", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в рамках программы содействия странам Африки, российская сторона предлагает помощь в проведении противоэпидемических мероприятий. В частности, Роспотребнадзор готов предоставить российские тесты и реагенты для диагностики инфекций, а также направить группу специалистов ведомства для оказания практической помощи на месте.
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Здоровье - ОбществоРеспублика КонгоБраззавильАфрикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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