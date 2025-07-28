https://ria.ru/20250728/kanal-2031864308.html

В МИД КНР прокомментировали сделку о продаже двух портов Панамского канала

В МИД КНР прокомментировали сделку о продаже двух портов Панамского канала - РИА Новости, 28.07.2025

В МИД КНР прокомментировали сделку о продаже двух портов Панамского канала

Власти Китая будут осуществлять надзор и отстаивать рыночную справедливость и беспристрастность, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:22:00+03:00

2025-07-28T11:22:00+03:00

2025-07-28T11:22:00+03:00

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ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Власти Китая будут осуществлять надзор и отстаивать рыночную справедливость и беспристрастность, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя последнюю информацию в отношении переговоров о сделке по продаже двух портов Панамского канала. Ранее издание South China Morning Post сообщило, что гонконгская компания CK Hutchison планирует пригласить крупного инвестора из материкового Китая для участия в сделке, включающую продажу двух портов Панамского канала. "Китайское правительство будет осуществлять надзор в соответствии с законом, решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также поддерживать справедливость и правосудие на рынке", - сказал дипломат, комментируя соответствующую информацию. В воскресенье истек срок эксклюзивных переговоров о продаже портов на сумму почти в 23 миллиарда долларов между CK Hutchison, которая, в частности, управляет двумя портами на Панамском канале, консорциумом во главе с Terminal Investment Limited, дочерней компанией MSC, и американской управляющей компанией Black Rock. South China Morning Post отмечала, что Hutchison продолжает вести переговоры с членами консорциума с целью приглашения крупного стратегического инвестора из КНР в качестве значимого члена. В компании отметили, что для одобрения этого всеми соответствующими органами, "потребуются изменения в составе участников консорциума и структуре сделки". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Китай угрожает заблокировать продажу гонконгской CK Hutchison десятков портов западным компаниям, в том числе двух портов на Панамском канале, если китайская госкомпания Cosco не примет в этом участие. В марте Black Rock и MSC достигли предварительного соглашения о покупке портов на сумму почти в 23 миллиарда долларов, отмечалось в статье. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250728/kitaj-2031839388.html

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в мире, китай, панамский канал, сша, дональд трамп, марко рубио