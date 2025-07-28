https://ria.ru/20250728/kanal-2031826835.html

"Спас" стал крупнейшим христианским каналом в мире, заявил гендиректор

"Спас" стал крупнейшим христианским каналом в мире, заявил гендиректор - РИА Новости, 28.07.2025

"Спас" стал крупнейшим христианским каналом в мире, заявил гендиректор

Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что "Спас" стал самым большим в мире... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T06:34:00+03:00

2025-07-28T06:34:00+03:00

2025-07-28T06:34:00+03:00

борис корчевников

youtube

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что "Спас" стал самым большим в мире христианским телеканалом. "Спас" - крупнейший из христианских каналов на планете с самой большой библиотекой фильмов и проектов о святых, истории Церкви, наших традициях, праздниках, культуре", - сказал Корчевников. Генеральный директор добавил, что до блокировки "Спаса" на YouTube в 2022 году он также был на площадке самым популярным христианским каналом в мире с более чем миллионом подписчиков. "Сейчас мы снова, намного медленнее, но подходим к этим цифрам на отечественных платформах", - заключил генеральный продюсер телеканала.

https://ria.ru/20250728/spas-2031824872.html

https://ria.ru/20250727/operatsiya-2031737312.html

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2025

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борис корчевников, youtube