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"Спас" стал крупнейшим христианским каналом в мире, заявил гендиректор - РИА Новости, 28.07.2025
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06:34 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kanal-2031826835.html
"Спас" стал крупнейшим христианским каналом в мире, заявил гендиректор
"Спас" стал крупнейшим христианским каналом в мире, заявил гендиректор - РИА Новости, 28.07.2025
"Спас" стал крупнейшим христианским каналом в мире, заявил гендиректор
Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что "Спас" стал самым большим в мире... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:34:00+03:00
2025-07-28T06:34:00+03:00
борис корчевников
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что "Спас" стал самым большим в мире христианским телеканалом. "Спас" - крупнейший из христианских каналов на планете с самой большой библиотекой фильмов и проектов о святых, истории Церкви, наших традициях, праздниках, культуре", - сказал Корчевников. Генеральный директор добавил, что до блокировки "Спаса" на YouTube в 2022 году он также был на площадке самым популярным христианским каналом в мире с более чем миллионом подписчиков. "Сейчас мы снова, намного медленнее, но подходим к этим цифрам на отечественных платформах", - заключил генеральный продюсер телеканала.
https://ria.ru/20250728/spas-2031824872.html
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борис корчевников, youtube
Борис Корчевников, YouTube
"Спас" стал крупнейшим христианским каналом в мире, заявил гендиректор

Корчевников: "Спас" стал крупнейшим христианским каналом в мире

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Борис Корчевников. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала "Спас" Борис Корчевников рассказал в интервью РИА Новости, что "Спас" стал самым большим в мире христианским телеканалом.
"Спас" - крупнейший из христианских каналов на планете с самой большой библиотекой фильмов и проектов о святых, истории Церкви, наших традициях, праздниках, культуре", - сказал Корчевников.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Гендиректор "Спаса" рассказал об ограничении рекламы на телеканале
05:34
Генеральный директор добавил, что до блокировки "Спаса" на YouTube в 2022 году он также был на площадке самым популярным христианским каналом в мире с более чем миллионом подписчиков.
"Сейчас мы снова, намного медленнее, но подходим к этим цифрам на отечественных платформах", - заключил генеральный продюсер телеканала.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Гендиректор "Спаса" рассказал о причине проблем со слухом
Вчера, 14:19
 
Борис КорчевниковYouTube
 
 
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