https://ria.ru/20250728/izrail-2031834849.html

При ночных ударах Израиля по Газе погибли 25 человек

При ночных ударах Израиля по Газе погибли 25 человек - РИА Новости, 28.07.2025

При ночных ударах Израиля по Газе погибли 25 человек

Не менее 25 человек погибли, десятки пострадали в результате ночных ударов Израиля по сектору Газа в понедельник, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:34:00+03:00

2025-07-28T08:34:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Не менее 25 человек погибли, десятки пострадали в результате ночных ударов Израиля по сектору Газа в понедельник, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "Не менее 25 человек погибли, десятки пострадали в результате серии интенсивных израильских ударов по ряду районов сектора Газа с полуночи понедельника", - говорится в сообщении. По информации телеканала, наиболее интенсивным бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу подвергся город Хан-Юнис на юге сектора, удары также наносились по жилым домам в Дейр-эль-Балахе и лагере Эль-Магази в центральной части палестинского полуэксклава. Под завалами разрушенных зданий в Хан-Юнисе остаются пострадавшие. По данным минздрава сектора Газа, в результате возобновившихся 18 марта ударов Израиля по Газе погибли более 8,6 тысяч человек, ранены почти 33 тысячи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250727/izrail-2031810272.html

https://ria.ru/20250728/husity-2031814352.html

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в мире, израиль, ливан, йемен, хамас