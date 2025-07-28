https://ria.ru/20250728/iran-2031964666.html

Ульянов заявил о праве Ирана на мирное использование ядерной энергии

Ульянов заявил о праве Ирана на мирное использование ядерной энергии - РИА Новости, 28.07.2025

Ульянов заявил о праве Ирана на мирное использование ядерной энергии

Иран имеет право на мирное использования ядерной энергии, в том числе и на обогащение урана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:36:00+03:00

2025-07-28T15:36:00+03:00

2025-07-28T15:36:00+03:00

в мире

иран

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сша

михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Иран имеет право на мирное использования ядерной энергии, в том числе и на обогащение урана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Совершенно очевидно, что Иран действительно имеет право на мирное использование ядерной энергии, что включает в себя… и обогащение урана. Это то, что Иран получает взамен своего решения не создавать и не приобретать ядерное оружие", - сказал он в ходе брифинга в формате видеомоста в пресс-центре "Россия сегодня". Как отметил Ульянов, ставить под сомнение право Тегерана на мирный атом "совершенно нелепо", а США "совершенно не к лицу" их позиция по иранской ядерной программе. "Выход есть, и он очень простой. Он, в принципе, был зафиксирован в Совместном всеобъемлющем плане действий 2015 года по иранской ядерной сделке. Там было решено, что Иран обогащает уран до очень низкого уровня, 3.67%, и как только накопится свыше 300 килограммов обогащенного урана, излишки вывозятся за рубеж", - подчеркнул он. Как отметил пострепд РФ, для решения вопроса с ядерной программой Ирана нужно лишь одно - чтобы США отказались от своей "идеологизированной позиции", своего требования нулевой степени обогащения. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.

https://ria.ru/20250728/iran-2031859804.html

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иран

тегеран (город)

сша

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в мире, иран, тегеран (город), сша, михаил ульянов (дипломат)