Ульянов заявил о праве Ирана на мирное использование ядерной энергии
Ульянов: Иран имеет право на мирное использование ядерной энергии
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Иран имеет право на мирное использования ядерной энергии, в том числе и на обогащение урана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совершенно очевидно, что Иран действительно имеет право на мирное использование ядерной энергии, что включает в себя… и обогащение урана. Это то, что Иран получает взамен своего решения не создавать и не приобретать ядерное оружие", - сказал он в ходе брифинга в формате видеомоста в пресс-центре "Россия сегодня".
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"Выход есть, и он очень простой. Он, в принципе, был зафиксирован в Совместном всеобъемлющем плане действий 2015 года по иранской ядерной сделке. Там было решено, что Иран обогащает уран до очень низкого уровня, 3.67%, и как только накопится свыше 300 килограммов обогащенного урана, излишки вывозятся за рубеж", - подчеркнул он.
Как отметил пострепд РФ, для решения вопроса с ядерной программой Ирана нужно лишь одно - чтобы США отказались от своей "идеологизированной позиции", своего требования нулевой степени обогащения.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.