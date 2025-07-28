https://ria.ru/20250728/iran-2031865820.html

Иран не планирует проводить с США переговоры по ядерной программе

Иран не планирует проводить с США переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 28.07.2025

Иран не планирует проводить с США переговоры по ядерной программе

Тегеран еще не планировал проводить переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:32:00+03:00

2025-07-28T11:32:00+03:00

2025-07-28T11:32:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 28 июл - РИА Новости. Тегеран еще не планировал проводить переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "В этой сфере у нас на данный момент нет программы. В любой момент, когда (того потребуют - ред.) интересы и выгоды Исламской Республики Иран, мы примем решение и объявим об этом", - сказал Багаи в прямом эфире госТВ. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.

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в мире, иран, тегеран (город), вашингтон (штат)