Иран не планирует проводить с США переговоры по ядерной программе
МИД Ирана: Тегеран не планировал переговоры с Вашингтоном по ядерной программе
Флаги Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 июл - РИА Новости. Тегеран еще не планировал проводить переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В этой сфере у нас на данный момент нет программы. В любой момент, когда (того потребуют - ред.) интересы и выгоды Исламской Республики Иран, мы примем решение и объявим об этом", - сказал Багаи в прямом эфире госТВ.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.