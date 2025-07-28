СМИ: Hutchison хочет пригласить инвестора из Китая для Панамского канала
SCMP: Hutchison хочет пригласить инвестора из Китая для Панамского канала
Панамский канал со стороны Тихого океана. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 июл – РИА Новости. Гонконгская компания CK Hutchison планирует пригласить крупного инвестора из материкового Китая для портов Панамского канала, пишет издание South China Morning Post.
В воскресенье истек срок эксклюзивных переговоров о продаже портов на сумму почти в 23 миллиарда долларов между CK Hutchison, которая, в частности, управляет двумя портами на Панамском канале, консорциумом во главе с Terminal Investment Limited, дочерней компанией MSC, и американской управляющей компанией Black Rock.
"(Hutchison - ред.) продолжает вести переговоры с членами консорциума с целью приглашения крупного стратегического инвестора из Китайской Народной Республики в качестве значимого члена консорциума", - пишет издание.
В компании отметили, что для одобрения этого всеми соответствующими органами, "потребуются изменения в составе участников консорциума и структуре сделки".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Китай угрожает заблокировать продажу гонконгской CK Hutchison десятков портов западным компаниям, в том числе двух портов на Панамском канале, если китайская госкомпания Cosco не примет в этом участие.
В марте Black Rock и MSC достигли предварительного соглашения о покупке портов на сумму почти в 23 миллиарда долларов, отмечалось в статье.
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион.
После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
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