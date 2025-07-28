https://ria.ru/20250728/investor-2031828453.html

СМИ: Hutchison хочет пригласить инвестора из Китая для Панамского канала

СМИ: Hutchison хочет пригласить инвестора из Китая для Панамского канала - РИА Новости, 28.07.2025

СМИ: Hutchison хочет пригласить инвестора из Китая для Панамского канала

Гонконгская компания CK Hutchison планирует пригласить крупного инвестора из материкового Китая для портов Панамского канала, пишет издание South China Morning... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T07:23:00+03:00

2025-07-28T07:23:00+03:00

2025-07-28T07:23:00+03:00

в мире

панамский канал

китай

сша

дональд трамп

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102014/29/1020142984_0:111:2001:1236_1920x0_80_0_0_c7ca30594c5a785e9f717389e8ddb0b9.jpg

ПЕКИН, 28 июл – РИА Новости. Гонконгская компания CK Hutchison планирует пригласить крупного инвестора из материкового Китая для портов Панамского канала, пишет издание South China Morning Post. В воскресенье истек срок эксклюзивных переговоров о продаже портов на сумму почти в 23 миллиарда долларов между CK Hutchison, которая, в частности, управляет двумя портами на Панамском канале, консорциумом во главе с Terminal Investment Limited, дочерней компанией MSC, и американской управляющей компанией Black Rock. "(Hutchison - ред.) продолжает вести переговоры с членами консорциума с целью приглашения крупного стратегического инвестора из Китайской Народной Республики в качестве значимого члена консорциума", - пишет издание. В компании отметили, что для одобрения этого всеми соответствующими органами, "потребуются изменения в составе участников консорциума и структуре сделки". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Китай угрожает заблокировать продажу гонконгской CK Hutchison десятков портов западным компаниям, в том числе двух портов на Панамском канале, если китайская госкомпания Cosco не примет в этом участие. В марте Black Rock и MSC достигли предварительного соглашения о покупке портов на сумму почти в 23 миллиарда долларов, отмечалось в статье. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250530/bitkoiny-2019879996.html

https://ria.ru/20250415/panamskiy-kanal-2011281221.html

https://ria.ru/20250204/panama-1997312415.html

панамский канал

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, панамский канал, китай, сша, дональд трамп, марко рубио