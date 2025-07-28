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В РПЦ отреагировали на инцидент с переодетыми в женщин мужчинами в храме - РИА Новости, 28.07.2025
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Религия
 
17:17 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/intsident-2031990416.html
В РПЦ отреагировали на инцидент с переодетыми в женщин мужчинами в храме
В РПЦ отреагировали на инцидент с переодетыми в женщин мужчинами в храме - РИА Новости, 28.07.2025
В РПЦ отреагировали на инцидент с переодетыми в женщин мужчинами в храме
Правоохранительные органы должны отреагировать на инцидент с переодетыми в женщин мужчинами в храме, заявил РИА Новости руководитель информационной службы... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:17:00+03:00
2025-07-28T17:17:00+03:00
религия
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы должны отреагировать на инцидент с переодетыми в женщин мужчинами в храме, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Ранее в социальных сетях стали распространяться видеозаписи, на которых группа мужчин, переодетых в женщин (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), насмехаются над прихожанами храма, а также называют "сатанистом" встреченного священника. Как выяснило РИА Новости, это произошло в столичном Сретенском монастыре. "Несомненно, это инцидент, на который должны обратить внимание правоохранительные органы, установить источник этой провокации. Подобный инцидент вряд ли можно расценивать как подростковую шалость", – сказал РИА Новости Александр Волков.* движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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россия, русская православная церковь
Религия, Россия, Русская православная церковь
В РПЦ отреагировали на инцидент с переодетыми в женщин мужчинами в храме

РПЦ призвала отреагировать на инцидент с переодетыми в женщин мужчинами в храме

© СоцсетиМужчина в женской одежде разговаривает со священнослужителем на территории Сретенского монастыря. Кадр видео
Мужчина в женской одежде разговаривает со священнослужителем на территории Сретенского монастыря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Соцсети
Мужчина в женской одежде разговаривает со священнослужителем на территории Сретенского монастыря. Кадр видео
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы должны отреагировать на инцидент с переодетыми в женщин мужчинами в храме, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.
Ранее в социальных сетях стали распространяться видеозаписи, на которых группа мужчин, переодетых в женщин (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), насмехаются над прихожанами храма, а также называют "сатанистом" встреченного священника. Как выяснило РИА Новости, это произошло в столичном Сретенском монастыре.
"Несомненно, это инцидент, на который должны обратить внимание правоохранительные органы, установить источник этой провокации. Подобный инцидент вряд ли можно расценивать как подростковую шалость", – сказал РИА Новости Александр Волков.
* движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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