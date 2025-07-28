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Колумбия назвала имя своей представительницы на "Интервидении" - РИА Новости, 28.07.2025
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Культура
 
20:07 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/intervidenie-2032022904.html
Колумбия назвала имя своей представительницы на "Интервидении"
Колумбия назвала имя своей представительницы на "Интервидении" - РИА Новости, 28.07.2025
Колумбия назвала имя своей представительницы на "Интервидении"
Певица с тихоокеанского побережья Нидия Гонгора представит Колумбию на первом музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Певица с тихоокеанского побережья Нидия Гонгора представит Колумбию на первом музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. "Нидия Гонгора представит Колумбию на "Интервидении", - говорится в сообщении. Музыкальный путь певицы находит отклик у поклонников по всему миру: на музыкальных стриминговых сервисах её аудитория превышает 1,1 миллиона слушателей. В пресс-службе отметили, что Гонгора будучи не только исполнительницей, но и композитором более 20 лет, сохраняет уникальное культурное наследие своей родины, превращая его в современное искусство, понятное слушателям из разных стран. Она представляла афро-колумбийское искусство на международных сценах, в том числе в Европе, Азии и США. Гонгора основала легендарную группу Canalón de Timbiquí, в которой выступает в качестве солистки. Также она является шестикратной победительницей престижного Фестиваля тихоокеанской музыки Petronio Álvarez, лауреатом премии Shock в номинации "Лучший фольклорный альбом" 2016 года, победительницей African Music Academy Award в категории "Музыка латиноамериканской диаспоры" и номинанткой на Latin Grammy за "Лучший фольклорный альбом" 2019 года. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир - от Катара, а певец Дык Фук представит Вьетнам. Узбекистан представит певец Шохрух Ганиев. Певица и автор песен Зейна Имад представит Саудовскую Аравию. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html
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в мире, россия, колумбия, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко
Культура, В мире, Россия, Колумбия, Москва, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко
Колумбия назвала имя своей представительницы на "Интервидении"

Певица с тихоокеанского побережья Гонгора представит Колумбию на "Интервидении"

© Getty Images / Kike Calvo Колумбийская певица Нидия Гонгора
 Колумбийская певица Нидия Гонгора - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Kike Calvo
Колумбийская певица Нидия Гонгора. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Певица с тихоокеанского побережья Нидия Гонгора представит Колумбию на первом музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
«
"Нидия Гонгора представит Колумбию на "Интервидении", - говорится в сообщении.
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Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран
11 февраля, 16:27
Музыкальный путь певицы находит отклик у поклонников по всему миру: на музыкальных стриминговых сервисах её аудитория превышает 1,1 миллиона слушателей.
В пресс-службе отметили, что Гонгора будучи не только исполнительницей, но и композитором более 20 лет, сохраняет уникальное культурное наследие своей родины, превращая его в современное искусство, понятное слушателям из разных стран. Она представляла афро-колумбийское искусство на международных сценах, в том числе в Европе, Азии и США.
Гонгора основала легендарную группу Canalón de Timbiquí, в которой выступает в качестве солистки. Также она является шестикратной победительницей престижного Фестиваля тихоокеанской музыки Petronio Álvarez, лауреатом премии Shock в номинации "Лучший фольклорный альбом" 2016 года, победительницей African Music Academy Award в категории "Музыка латиноамериканской диаспоры" и номинанткой на Latin Grammy за "Лучший фольклорный альбом" 2019 года.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
Певец, композитор и продюсер Омар Аседо - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир - от Катара, а певец Дык Фук представит Вьетнам. Узбекистан представит певец Шохрух Ганиев. Певица и автор песен Зейна Имад представит Саудовскую Аравию.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Швыдкой рассказал о переговорах по участию в "Интервидении"
6 апреля, 19:17
 
КультураВ миреРоссияКолумбияМоскваВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Игорь Матвиенко
 
 
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