Колумбия назвала имя своей представительницы на "Интервидении"
Певица с тихоокеанского побережья Гонгора представит Колумбию на "Интервидении"
© Getty Images / Kike Calvo Колумбийская певица Нидия Гонгора
© Getty Images / Kike Calvo
Колумбийская певица Нидия Гонгора. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Певица с тихоокеанского побережья Нидия Гонгора представит Колумбию на первом музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
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"Нидия Гонгора представит Колумбию на "Интервидении", - говорится в сообщении.
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Музыкальный путь певицы находит отклик у поклонников по всему миру: на музыкальных стриминговых сервисах её аудитория превышает 1,1 миллиона слушателей.
В пресс-службе отметили, что Гонгора будучи не только исполнительницей, но и композитором более 20 лет, сохраняет уникальное культурное наследие своей родины, превращая его в современное искусство, понятное слушателям из разных стран. Она представляла афро-колумбийское искусство на международных сценах, в том числе в Европе, Азии и США.
Гонгора основала легендарную группу Canalón de Timbiquí, в которой выступает в качестве солистки. Также она является шестикратной победительницей престижного Фестиваля тихоокеанской музыки Petronio Álvarez, лауреатом премии Shock в номинации "Лучший фольклорный альбом" 2016 года, победительницей African Music Academy Award в категории "Музыка латиноамериканской диаспоры" и номинанткой на Latin Grammy за "Лучший фольклорный альбом" 2019 года.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир - от Катара, а певец Дык Фук представит Вьетнам. Узбекистан представит певец Шохрух Ганиев. Певица и автор песен Зейна Имад представит Саудовскую Аравию.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
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