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В Тюменской области ограничили мобильный интернет
В Тюменской области ограничили мобильный интернет - РИА Новости, 28.07.2025
В Тюменской области ограничили мобильный интернет
Ограничения в работе мобильного интернета в Тюменской области введены в целях безопасности граждан, они будут сняты, как только позволит ситуация, сообщили РИА... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:51:00+03:00
2025-07-28T15:51:00+03:00
2025-07-28T15:56:00+03:00
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общество
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ТЮМЕНЬ, 28 июл - РИА Новости. Ограничения в работе мобильного интернета в Тюменской области введены в целях безопасности граждан, они будут сняты, как только позволит ситуация, сообщили РИА Новости в информационном центре правительства региона. "С 24 июля по настоящее время на территории всей Тюменской области наблюдаются ограничения мобильного интернета. Это сделано в целях безопасности граждан. Как ситуация позволит, временные ограничения будут сняты. Важно, что стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе работают 186 точек бесплатной сети Wi-Fi "TyumenFree", их список размещен на геопортале Тюменской области. Экстренные службы доступны по номеру 112 даже при отключении интернета. Также остаются доступными голосовые вызовы и отправка смс.
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
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тюменская область, общество
Тюменская область, Общество
В Тюменской области ограничили мобильный интернет
В Тюменской области ограничили мобильный интернет из соображений безопасности