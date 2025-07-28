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Глава "Роскомоса" рассказал, когда в поездах перестанет пропадать интернет - РИА Новости, 28.07.2025
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07:33 28.07.2025 (обновлено: 07:36 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/internet-2031829108.html
Глава "Роскомоса" рассказал, когда в поездах перестанет пропадать интернет
Глава "Роскомоса" рассказал, когда в поездах перестанет пропадать интернет - РИА Новости, 28.07.2025
Глава "Роскомоса" рассказал, когда в поездах перестанет пропадать интернет
Спутниковая группировка, благодаря которой интернет перестанет пропадать в электричках и поездах дальнего следования, появится у России в течение полутора лет,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:33:00+03:00
2025-07-28T07:36:00+03:00
роскомос
россия
дмитрий баканов
роскосмос
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спутниковая группировка, благодаря которой интернет перестанет пропадать в электричках и поездах дальнего следования, появится у России в течение полутора лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."Вы же знаете, что у нас сейчас человек может не поесть, не попить, но не может в интернете не посидеть. Зачастую, когда дальние транспортные перемещения по железной дороге, на автомобиле, бывают зоны, которые наземными сетями не покрыты, они могут быть покрыты только спутниковыми", - сказал Баканов в эфире телеканала РБК."Поэтому в течение полутора лет полностью будет развёрнута эта орбитальная группировка. Она будет присутствовать на всех транспортных средствах, включая железную дорогу, авиацию. И просто вы будете понимать, что садясь в ту же электричку или поезд дальнего следования, у вас сигнал не пропадает и вы всегда на связи со своими родными и близкими", - добавил он.
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роскомос, россия, дмитрий баканов, роскосмос, рбк (медиагруппа)
Роскомос, Россия, Дмитрий Баканов, Роскосмос, РБК (медиагруппа)
Глава "Роскомоса" рассказал, когда в поездах перестанет пропадать интернет

Баканов: в течение полутора лет в поездах перестанет пропадать интернет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спутниковая группировка, благодаря которой интернет перестанет пропадать в электричках и поездах дальнего следования, появится у России в течение полутора лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Вы же знаете, что у нас сейчас человек может не поесть, не попить, но не может в интернете не посидеть. Зачастую, когда дальние транспортные перемещения по железной дороге, на автомобиле, бывают зоны, которые наземными сетями не покрыты, они могут быть покрыты только спутниковыми", - сказал Баканов в эфире телеканала РБК.
"Поэтому в течение полутора лет полностью будет развёрнута эта орбитальная группировка. Она будет присутствовать на всех транспортных средствах, включая железную дорогу, авиацию. И просто вы будете понимать, что садясь в ту же электричку или поезд дальнего следования, у вас сигнал не пропадает и вы всегда на связи со своими родными и близкими", - добавил он.
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