https://ria.ru/20250728/internet-2031829108.html

Глава "Роскомоса" рассказал, когда в поездах перестанет пропадать интернет

Глава "Роскомоса" рассказал, когда в поездах перестанет пропадать интернет - РИА Новости, 28.07.2025

Глава "Роскомоса" рассказал, когда в поездах перестанет пропадать интернет

Спутниковая группировка, благодаря которой интернет перестанет пропадать в электричках и поездах дальнего следования, появится у России в течение полутора лет,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T07:33:00+03:00

2025-07-28T07:33:00+03:00

2025-07-28T07:36:00+03:00

роскомос

россия

дмитрий баканов

роскосмос

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спутниковая группировка, благодаря которой интернет перестанет пропадать в электричках и поездах дальнего следования, появится у России в течение полутора лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."Вы же знаете, что у нас сейчас человек может не поесть, не попить, но не может в интернете не посидеть. Зачастую, когда дальние транспортные перемещения по железной дороге, на автомобиле, бывают зоны, которые наземными сетями не покрыты, они могут быть покрыты только спутниковыми", - сказал Баканов в эфире телеканала РБК."Поэтому в течение полутора лет полностью будет развёрнута эта орбитальная группировка. Она будет присутствовать на всех транспортных средствах, включая железную дорогу, авиацию. И просто вы будете понимать, что садясь в ту же электричку или поезд дальнего следования, у вас сигнал не пропадает и вы всегда на связи со своими родными и близкими", - добавил он.

https://ria.ru/20250717/svyaz-2029642271.html

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роскомос, россия, дмитрий баканов, роскосмос, рбк (медиагруппа)