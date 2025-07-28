Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля
Хуситы пригрозили атаковать суда любой компании, взаимодействующей с Израилем
© AP Photo / Hani MohammedХуситы в столице Йемена Сане
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
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КАИР, 28 июл — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с израильскими портами, заявил представитель Вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"Йеменские Вооруженные силы предупреждают все компании о необходимости прекратить взаимодействие с портами израильского противника начиная с момента выхода этого заявления. Если нет, то корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники", — сказал он.
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Эти меры предусмотрены четвертым этапом морской блокады Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Удары по судам будут наноситься вне зависимости от того, какой стране они принадлежат, добавил Сариа.
Движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Повстанцы объясняют свои действия помощью палестинцам.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января стали наносить удары по объектам хуситов. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
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