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Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля - РИА Новости, 28.07.2025
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00:18 28.07.2025 (обновлено: 09:12 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/husity-2031814352.html
Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля
Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля - РИА Новости, 28.07.2025
Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с израильскими портами,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T00:18:00+03:00
2025-07-28T09:12:00+03:00
в мире
йемен
израиль
красное море
ансар алла
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КАИР, 28 июл — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с израильскими портами, заявил представитель Вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Йеменские Вооруженные силы предупреждают все компании о необходимости прекратить взаимодействие с портами израильского противника начиная с момента выхода этого заявления. Если нет, то корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники", — сказал он.Эти меры предусмотрены четвертым этапом морской блокады Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Удары по судам будут наноситься вне зависимости от того, какой стране они принадлежат, добавил Сариа.Движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Повстанцы объясняют свои действия помощью палестинцам.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января стали наносить удары по объектам хуситов. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20250726/khusity-2031552121.html
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в мире, йемен, израиль, красное море, ансар алла, суэцкий канал
В мире, Йемен, Израиль, Красное море, Ансар Алла, Суэцкий канал
Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля

Хуситы пригрозили атаковать суда любой компании, взаимодействующей с Израилем

© AP Photo / Hani MohammedХуситы в столице Йемена Сане
Хуситы в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
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КАИР, 28 июл — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с израильскими портами, заявил представитель Вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"Йеменские Вооруженные силы предупреждают все компании о необходимости прекратить взаимодействие с портами израильского противника начиная с момента выхода этого заявления. Если нет, то корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники", — сказал он.
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Эти меры предусмотрены четвертым этапом морской блокады Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Удары по судам будут наноситься вне зависимости от того, какой стране они принадлежат, добавил Сариа.
Движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Повстанцы объясняют свои действия помощью палестинцам.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января стали наносить удары по объектам хуситов. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
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В миреЙеменИзраильКрасное мореАнсар АллаСуэцкий канал
 
 
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