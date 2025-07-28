https://ria.ru/20250728/husity-2031814352.html

Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля

Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля - РИА Новости, 28.07.2025

Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с израильскими портами,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T00:18:00+03:00

2025-07-28T00:18:00+03:00

2025-07-28T09:12:00+03:00

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КАИР, 28 июл — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с израильскими портами, заявил представитель Вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Йеменские Вооруженные силы предупреждают все компании о необходимости прекратить взаимодействие с портами израильского противника начиная с момента выхода этого заявления. Если нет, то корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники", — сказал он.Эти меры предусмотрены четвертым этапом морской блокады Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Удары по судам будут наноситься вне зависимости от того, какой стране они принадлежат, добавил Сариа.Движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Повстанцы объясняют свои действия помощью палестинцам.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января стали наносить удары по объектам хуситов. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20250726/khusity-2031552121.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, йемен, израиль, красное море, ансар алла, суэцкий канал