https://ria.ru/20250728/hezbolly-2031854620.html

"Хезболла" готовится к новому противостоянию, считает ливанский экс-генерал

"Хезболла" готовится к новому противостоянию, считает ливанский экс-генерал - РИА Новости, 28.07.2025

"Хезболла" готовится к новому противостоянию, считает ливанский экс-генерал

Ливанское движение "Хезболлах" завершает восстановление своего военного потенциала для отражения возможной атаки Израиля, не вовлекая Ливан в большую войну,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:40:00+03:00

2025-07-28T10:40:00+03:00

2025-07-28T10:40:00+03:00

в мире

ливан

израиль

тель-авив

джозеф аун

хезболла

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754610015_0:25:3598:2048_1920x0_80_0_0_a597e49cb774fbf66114fbf7ef36437a.jpg

БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" завершает восстановление своего военного потенциала для отражения возможной атаки Израиля, не вовлекая Ливан в большую войну, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб. Депутат от "Хезболлах" Хусейн Хадж Хасан в минувший четверг заявил РИА Новости, что сопротивление требует гарантий безопасности суверенитета Ливана и выполнения Израилем всех пунктов соглашения о прекращении огня достигнутого в ноябре прошлого года. "Похоже, что "Хезболлах" сегодня завершает финальный этап восстановления своего вооруженного потенциала, тщательно скрывая процесс от израильской разведки. После анализа ситуации и устранения уязвимостей, выявленных последним противостоянием, партия перешла из фазы "восстановления" к стадии "окончательной готовности". Единственное, чего не хватает, - это решения о назначении "часа икс" в рамках продуманного плана, цель которого - остановить израильские провокации, не втягиваясь в масштабную войну, если только сам Тель-Авив ее не навяжет", - сказал Аюб. По мнению ливанского генерала, сознавая всю опасность региональной обстановки и последствия любого крупного конфликта, "Хезболлах" больше не намерен оставлять без ответа акции целенаправленных убийств, разрушений и сносов домов в приграничных районах и в южных кварталах Бейрута. "Этот хаос превратился в тяжелое моральное и общественное бремя, требующее реакции", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, все ожидают ответного шага, но момент его осуществления остается прерогативой исключительно руководства движения. "Израиль, который так и не смог разрушить военную структуру "Хезболлах", несмотря на массированные удары, настаивает на разоружении организации, прежде всего - от тяжелых и среднедальних ракет и беспилотников. Однако этот шаг равносилен политическому и военному самоубийству (для "Хезболлах" - ред.)",- поясняет эксперт. Аюб отметил, что требование лишить "Хезболлах" оружия на фоне ежедневных обстрелов сродни "передаче ключей от страны в руки противника". "Ливанское государство не обладает средствами для сдерживания агрессии, а его армия лишена возможности получать современное оборонительное вооружение по прямому запрету США, стремящихся сохранить военное превосходство Израиля. Как можно требовать от "Хезболлах" отказаться от единственного рычага силы в стране с размытым суверенитетом, раздробленной властью и постоянной угрозой на границах?" - сказал он. "Мир уже видел трагедию алавитов на сирийском побережье, которые сложили оружие и присягнули президенту (Сирии на переходный период - ред.) Ахмаду аш-Шараа, - это обернулось массовыми убийствами женщин и детей. События в Сувейде также наглядное подтверждение этой угрозы. Этот урок никогда не будет забыт. Именно он заставляет "Хезболлах" видеть в своем оружии гарантию недопущения повторения подобных трагедий, особенно после падения прежнего сирийского режима и прихода к власти правительства, покорно подчиненного Израилю", - добавил Аюб. Ранее в июне американский эмиссар Томас Барак во время своего предыдущего официального визита в Бейрут с целью получить ответ от властей на переданную в конце июня инициативу Вашингтона по вопросу разоружения "Хезболлах" и началу переговоров о нормализации отношений с Израилем заявил после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, что Вашингтон не может влиять на действия Израиля в Ливане и предоставлять ливанским властям какие-либо гарантии, а вопрос разоружения движения "Хезболлах" является крайне сложной внутриполитической проблемой. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.

https://ria.ru/20250712/izrail-2028768155.html

https://ria.ru/20250719/izrail-2030208232.html

https://ria.ru/20250517/irak-2017549392.html

ливан

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, тель-авив, джозеф аун, хезболла, оон