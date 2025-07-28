"Хезболла" готовится к новому противостоянию, считает ливанский экс-генерал
Генерал Аюб: "Хезболла" усиливает потенциал, готовясь к новому противостоянию
Военнослужащие Ливанской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" завершает восстановление своего военного потенциала для отражения возможной атаки Израиля, не вовлекая Ливан в большую войну, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб.
"Похоже, что "Хезболлах" сегодня завершает финальный этап восстановления своего вооруженного потенциала, тщательно скрывая процесс от израильской разведки. После анализа ситуации и устранения уязвимостей, выявленных последним противостоянием, партия перешла из фазы "восстановления" к стадии "окончательной готовности". Единственное, чего не хватает, - это решения о назначении "часа икс" в рамках продуманного плана, цель которого - остановить израильские провокации, не втягиваясь в масштабную войну, если только сам Тель-Авив ее не навяжет", - сказал Аюб.
По мнению ливанского генерала, сознавая всю опасность региональной обстановки и последствия любого крупного конфликта, "Хезболлах" больше не намерен оставлять без ответа акции целенаправленных убийств, разрушений и сносов домов в приграничных районах и в южных кварталах Бейрута.
"Этот хаос превратился в тяжелое моральное и общественное бремя, требующее реакции", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, все ожидают ответного шага, но момент его осуществления остается прерогативой исключительно руководства движения. "Израиль, который так и не смог разрушить военную структуру "Хезболлах", несмотря на массированные удары, настаивает на разоружении организации, прежде всего - от тяжелых и среднедальних ракет и беспилотников. Однако этот шаг равносилен политическому и военному самоубийству (для "Хезболлах" - ред.)",- поясняет эксперт.
Аюб отметил, что требование лишить "Хезболлах" оружия на фоне ежедневных обстрелов сродни "передаче ключей от страны в руки противника". "Ливанское государство не обладает средствами для сдерживания агрессии, а его армия лишена возможности получать современное оборонительное вооружение по прямому запрету США, стремящихся сохранить военное превосходство Израиля. Как можно требовать от "Хезболлах" отказаться от единственного рычага силы в стране с размытым суверенитетом, раздробленной властью и постоянной угрозой на границах?" - сказал он.
"Мир уже видел трагедию алавитов на сирийском побережье, которые сложили оружие и присягнули президенту (Сирии на переходный период - ред.) Ахмаду аш-Шараа, - это обернулось массовыми убийствами женщин и детей. События в Сувейде также наглядное подтверждение этой угрозы. Этот урок никогда не будет забыт. Именно он заставляет "Хезболлах" видеть в своем оружии гарантию недопущения повторения подобных трагедий, особенно после падения прежнего сирийского режима и прихода к власти правительства, покорно подчиненного Израилю", - добавил Аюб.
Ранее в июне американский эмиссар Томас Барак во время своего предыдущего официального визита в Бейрут с целью получить ответ от властей на переданную в конце июня инициативу Вашингтона по вопросу разоружения "Хезболлах" и началу переговоров о нормализации отношений с Израилем заявил после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, что Вашингтон не может влиять на действия Израиля в Ливане и предоставлять ливанским властям какие-либо гарантии, а вопрос разоружения движения "Хезболлах" является крайне сложной внутриполитической проблемой.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.
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