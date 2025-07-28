https://ria.ru/20250728/gubernator-2031930392.html

Губернатор Ставропольского края рассказал Путину о ситуации в регионе

Губернатор Ставропольского края рассказал Путину о ситуации в регионе - РИА Новости, 28.07.2025

Губернатор Ставропольского края рассказал Путину о ситуации в регионе

Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:59:00+03:00

2025-07-28T13:59:00+03:00

2025-07-28T15:05:00+03:00

политика

ставропольский край

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации. В частности, речь шла о поддержке участников спецоперации и их семей. "По вашему поручению добавили необходимые денежные средства для того, чтобы ребятам выплачивать и чтобы в семьях деньги оставались. Все получилось".В регионе переоснастили реабилитационный центр, а также выделили деньги на бесплатное питание и дополнительное образование для детей участников СВО. Владимиров подчеркнул, что 12 жителей края получили звания Героя России."Семь ребят живые, пятеро, к сожалению, ушли. Мы приняли решение: сегодня за госнаграду каждому парню, который получил, платим миллион рублей, ранение — 500 (тысяч), но если, не дай бог, потеряли защитника, то мы платим семье три миллиона рублей".После губернатор проинформировал Путина о специальных доплатах работникам бюджетной сферы и об открытии новых учебных заведений и детских садов. Глава региона отметил, что край хорошо работает над импортозамещением в сельскохозяйственной сфере."Вкратце скажу: мы все параметры достигаем, бюджет у нас вырос за последние пять лет почти в два раза. Все получается: отличный НДФЛ, зарплата".При этом он обратил внимание на проблему с ценами на квартиры из-за высокой процентной ставки. В регионе также ощущается нехватка врачей и другого медперсонала. Владимиров заверил, что работает над этими вопросами.

https://ria.ru/20250728/putin-2031897500.html

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Рабочая встреча Путина с губернатором Ставропольского края Владимировым Рабочая встреча Путина с губернатором Ставропольского края Владимировым 2025-07-28T13:59 true PT1M02S

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политика, ставропольский край, россия, владимир путин, владимир владимиров, дмитрий песков