Губернатор Ставропольского края рассказал Путину о ситуации в регионе
Путин принял в Кремле губернатора Ставропольского края Владимирова
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации.
В частности, речь шла о поддержке участников спецоперации и их семей.
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"По вашему поручению добавили необходимые денежные средства для того, чтобы ребятам выплачивать и чтобы в семьях деньги оставались. Все получилось".
В регионе переоснастили реабилитационный центр, а также выделили деньги на бесплатное питание и дополнительное образование для детей участников СВО. Владимиров подчеркнул, что 12 жителей края получили звания Героя России.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи
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"Семь ребят живые, пятеро, к сожалению, ушли. Мы приняли решение: сегодня за госнаграду каждому парню, который получил, платим миллион рублей, ранение — 500 (тысяч), но если, не дай бог, потеряли защитника, то мы платим семье три миллиона рублей".
После губернатор проинформировал Путина о специальных доплатах работникам бюджетной сферы и об открытии новых учебных заведений и детских садов. Глава региона отметил, что край хорошо работает над импортозамещением в сельскохозяйственной сфере.
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"Вкратце скажу: мы все параметры достигаем, бюджет у нас вырос за последние пять лет почти в два раза. Все получается: отличный НДФЛ, зарплата".
При этом он обратил внимание на проблему с ценами на квартиры из-за высокой процентной ставки. В регионе также ощущается нехватка врачей и другого медперсонала. Владимиров заверил, что работает над этими вопросами.