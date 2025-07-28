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Губернатор Ставропольского края рассказал Путину о ситуации в регионе - РИА Новости, 28.07.2025
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13:59 28.07.2025 (обновлено: 15:05 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/gubernator-2031930392.html
Губернатор Ставропольского края рассказал Путину о ситуации в регионе
Губернатор Ставропольского края рассказал Путину о ситуации в регионе - РИА Новости, 28.07.2025
Губернатор Ставропольского края рассказал Путину о ситуации в регионе
Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:59:00+03:00
2025-07-28T15:05:00+03:00
политика
ставропольский край
россия
владимир путин
владимир владимиров
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации. В частности, речь шла о поддержке участников спецоперации и их семей. &quot;По вашему поручению добавили необходимые денежные средства для того, чтобы ребятам выплачивать и чтобы в семьях деньги оставались. Все получилось&quot;.В регионе переоснастили реабилитационный центр, а также выделили деньги на бесплатное питание и дополнительное образование для детей участников СВО. Владимиров подчеркнул, что 12 жителей края получили звания Героя России.&quot;Семь ребят живые, пятеро, к сожалению, ушли. Мы приняли решение: сегодня за госнаграду каждому парню, который получил, платим миллион рублей, ранение — 500 (тысяч), но если, не дай бог, потеряли защитника, то мы платим семье три миллиона рублей&quot;.После губернатор проинформировал Путина о специальных доплатах работникам бюджетной сферы и об открытии новых учебных заведений и детских садов. Глава региона отметил, что край хорошо работает над импортозамещением в сельскохозяйственной сфере.&quot;Вкратце скажу: мы все параметры достигаем, бюджет у нас вырос за последние пять лет почти в два раза. Все получается: отличный НДФЛ, зарплата&quot;.При этом он обратил внимание на проблему с ценами на квартиры из-за высокой процентной ставки. В регионе также ощущается нехватка врачей и другого медперсонала. Владимиров заверил, что работает над этими вопросами.
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Рабочая встреча Путина с губернатором Ставропольского края Владимировым
Рабочая встреча Путина с губернатором Ставропольского края Владимировым
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политика, ставропольский край, россия, владимир путин, владимир владимиров, дмитрий песков
Политика, Ставропольский край, Россия, Владимир Путин, Владимир Владимиров, Дмитрий Песков
Губернатор Ставропольского края рассказал Путину о ситуации в регионе

Путин принял в Кремле губернатора Ставропольского края Владимирова

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации.
В частности, речь шла о поддержке участников спецоперации и их семей.
«

"По вашему поручению добавили необходимые денежные средства для того, чтобы ребятам выплачивать и чтобы в семьях деньги оставались. Все получилось".

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Владимир Владимиров
губернатор Ставропольского края
В регионе переоснастили реабилитационный центр, а также выделили деньги на бесплатное питание и дополнительное образование для детей участников СВО. Владимиров подчеркнул, что 12 жителей края получили звания Героя России.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи
«

"Семь ребят живые, пятеро, к сожалению, ушли. Мы приняли решение: сегодня за госнаграду каждому парню, который получил, платим миллион рублей, ранение — 500 (тысяч), но если, не дай бог, потеряли защитника, то мы платим семье три миллиона рублей".

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Владимир Владимиров
губернатор Ставропольского края
После губернатор проинформировал Путина о специальных доплатах работникам бюджетной сферы и об открытии новых учебных заведений и детских садов. Глава региона отметил, что край хорошо работает над импортозамещением в сельскохозяйственной сфере.
«

"Вкратце скажу: мы все параметры достигаем, бюджет у нас вырос за последние пять лет почти в два раза. Все получается: отличный НДФЛ, зарплата".

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Владимир Владимиров
губернатор Ставропольского края
При этом он обратил внимание на проблему с ценами на квартиры из-за высокой процентной ставки. В регионе также ощущается нехватка врачей и другого медперсонала. Владимиров заверил, что работает над этими вопросами.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Путин предпочитает напрямую общаться с гражданами, отметил Песков
Вчера, 12:51
 
ПолитикаСтавропольский крайРоссияВладимир ПутинВладимир ВладимировДмитрий Песков
 
 
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