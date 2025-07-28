https://ria.ru/20250728/guardian-2031982572.html

На Западе задались вопросом после нового выпада Трампа в адрес России

На Западе задались вопросом после нового выпада Трампа в адрес России - РИА Новости, 28.07.2025

На Западе задались вопросом после нового выпада Трампа в адрес России

Вопрос о настоящих намерениях президента США Дональда Трампа в отношении к России после окончания срока его ультиматума остается открытым, пишет Guardian. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:42:00+03:00

2025-07-28T16:42:00+03:00

2025-07-28T16:42:00+03:00

в мире

россия

украина

европа

кир стармер

дональд трамп

евросоюз

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031980476_0:42:2500:1448_1920x0_80_0_0_853fb6240178767043df593ba8bdc5b1.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вопрос о настоящих намерениях президента США Дональда Трампа в отношении к России после окончания срока его ультиматума остается открытым, пишет Guardian."Главный вопрос остается открытым: что на самом деле будет делать Трамп, когда время истечет?" — задалось вопросом издание.Британская газета также отмечает, что новое заявление главы Белого дома ускорит события в конфликте между Россией и Украиной.Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии заявил, что сократил срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней.До этого глава Белого дома 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину, расходы при этом лягут на Европу. В будущие поставки войдут батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031949175.html

https://ria.ru/20250728/germaniya-2031850190.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, кир стармер, дональд трамп, евросоюз, дмитрий песков