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На Западе задались вопросом после нового выпада Трампа в адрес России - РИА Новости, 28.07.2025
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16:42 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/guardian-2031982572.html
На Западе задались вопросом после нового выпада Трампа в адрес России
На Западе задались вопросом после нового выпада Трампа в адрес России - РИА Новости, 28.07.2025
На Западе задались вопросом после нового выпада Трампа в адрес России
Вопрос о настоящих намерениях президента США Дональда Трампа в отношении к России после окончания срока его ультиматума остается открытым, пишет Guardian. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:42:00+03:00
2025-07-28T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вопрос о настоящих намерениях президента США Дональда Трампа в отношении к России после окончания срока его ультиматума остается открытым, пишет Guardian."Главный вопрос остается открытым: что на самом деле будет делать Трамп, когда время истечет?" — задалось вопросом издание.Британская газета также отмечает, что новое заявление главы Белого дома ускорит события в конфликте между Россией и Украиной.Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии заявил, что сократил срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней.До этого глава Белого дома 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину, расходы при этом лягут на Европу. В будущие поставки войдут батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031949175.html
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в мире, россия, украина, европа, кир стармер, дональд трамп, евросоюз, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Европа, Кир Стармер, Дональд Трамп, Евросоюз, Дмитрий Песков
На Западе задались вопросом после нового выпада Трампа в адрес России

Guardian: неизвестно, что сделает Трамп по истечению срока ультиматума России

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вопрос о настоящих намерениях президента США Дональда Трампа в отношении к России после окончания срока его ультиматума остается открытым, пишет Guardian.
«
"Главный вопрос остается открытым: что на самом деле будет делать Трамп, когда время истечет?" — задалось вопросом издание.
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Британская газета также отмечает, что новое заявление главы Белого дома ускорит события в конфликте между Россией и Украиной.
Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии заявил, что сократил срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней.
До этого глава Белого дома 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину, расходы при этом лягут на Европу. В будущие поставки войдут батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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