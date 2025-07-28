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В Госдуме предложили упростить получение компенсации за некачественную воду - РИА Новости, 28.07.2025
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22:30 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/gosduma-2032037323.html
В Госдуме предложили упростить получение компенсации за некачественную воду
В Госдуме предложили упростить получение компенсации за некачественную воду - РИА Новости, 28.07.2025
В Госдуме предложили упростить получение компенсации за некачественную воду
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением упростить получение компенсации за... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T22:30:00+03:00
2025-07-28T22:30:00+03:00
жкх
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением упростить получение компенсации за оплату воды, если она не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владимир Плякин. "Считаем необходимым законодательно обязать Роспотребнадзор при поступлении жалоб жителей на некачественную питьевую воду не только проводить проверки и обязать поставщиков исправить ситуацию, но и обращаться в суд в интересах заявителей для выплаты им компенсаций", - сказано в письме. Отмечается, что в России проблема некачественной питьевой воды из-под крана остается актуальной для многих регионов: вода зачастую не соответствует санитарным нормам, на практике жители многих домов часто сталкиваются с тем, что из крана течет ржавая или загрязненная вода. Депутаты уточнили, что граждане, столкнувшиеся с этой проблемой, вынуждены обращаться в суды с требованиями о компенсации ущерба или перерасчете платы за ЖКХ, однако действующий механизм возмещения оказывается чрезмерно бюрократизированным и малоэффективным. Авторы инициативы рассказали, что Роспотребнадзор, получая подобные жалобы, как правило, ограничивается привлечением нарушителя к административной ответственности, но не представляет интересы жителей в суде для прямого возмещения им ущерба или перерасчета платы за услугу ненадлежащего качества, и в результате большинство граждан остаются без компенсации за некачественное водоснабжение, а недобросовестные поставщики воды фактически не несут серьезных финансовых последствий, которые побудили бы их улучшать качество услуги. Авторы подчеркнули, что в случае принятия данной инициативы Роспотребнадзор будет напрямую представлять интересы потребителей в судебном процессе, требуя возмещения ущерба и перерасчета платы за оказанную услугу ненадлежащего качества. Реализация такой меры, по их словам, существенно повысит эффективность защиты прав граждан, а неотвратимость материальной ответственности за нарушение стандартов качества воды будет стимулировать поставщиков коммунальных услуг своевременно устранять неполадки и поддерживать качество водоснабжения на должном уровне.
https://ria.ru/20250724/zhku-2031033944.html
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жкх, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество
ЖКХ, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили упростить получение компенсации за некачественную воду

"Новые люди" предложили упростить получение компенсации за некачественную воду

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением упростить получение компенсации за оплату воды, если она не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владимир Плякин.
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"Считаем необходимым законодательно обязать Роспотребнадзор при поступлении жалоб жителей на некачественную питьевую воду не только проводить проверки и обязать поставщиков исправить ситуацию, но и обращаться в суд в интересах заявителей для выплаты им компенсаций", - сказано в письме.
Отмечается, что в России проблема некачественной питьевой воды из-под крана остается актуальной для многих регионов: вода зачастую не соответствует санитарным нормам, на практике жители многих домов часто сталкиваются с тем, что из крана течет ржавая или загрязненная вода.
Депутаты уточнили, что граждане, столкнувшиеся с этой проблемой, вынуждены обращаться в суды с требованиями о компенсации ущерба или перерасчете платы за ЖКХ, однако действующий механизм возмещения оказывается чрезмерно бюрократизированным и малоэффективным.
Авторы инициативы рассказали, что Роспотребнадзор, получая подобные жалобы, как правило, ограничивается привлечением нарушителя к административной ответственности, но не представляет интересы жителей в суде для прямого возмещения им ущерба или перерасчета платы за услугу ненадлежащего качества, и в результате большинство граждан остаются без компенсации за некачественное водоснабжение, а недобросовестные поставщики воды фактически не несут серьезных финансовых последствий, которые побудили бы их улучшать качество услуги.
Авторы подчеркнули, что в случае принятия данной инициативы Роспотребнадзор будет напрямую представлять интересы потребителей в судебном процессе, требуя возмещения ущерба и перерасчета платы за оказанную услугу ненадлежащего качества.
Реализация такой меры, по их словам, существенно повысит эффективность защиты прав граждан, а неотвратимость материальной ответственности за нарушение стандартов качества воды будет стимулировать поставщиков коммунальных услуг своевременно устранять неполадки и поддерживать качество водоснабжения на должном уровне.
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ЖКХРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
 
 
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