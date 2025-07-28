https://ria.ru/20250728/gosduma-2032031880.html

В Госдуме прокомментировали иск против АНО "Евразия"

В Госдуме прокомментировали иск против АНО "Евразия" - РИА Новости, 28.07.2025

В Госдуме прокомментировали иск против АНО "Евразия"

Власти Молдавии делают выбор в пользу цензуры, страха и политической зачистки неугодных голосов, а не в пользу безопасности и новых возможностей для граждан... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:33:00+03:00

2025-07-28T21:33:00+03:00

2025-07-28T21:33:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Молдавии делают выбор в пользу цензуры, страха и политической зачистки неугодных голосов, а не в пользу безопасности и новых возможностей для граждан страны, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, член попечительского Совета АНО "Евразия" Борис Чернышов. Ранее служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии подала гражданский иск против АНО "Евразия", соответствующая заявка опубликована в понедельник на портале судебных инстанций. СИБ мотивирует свой запрос тем, что деятельность организации "Евразия" связана с молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором, который находится в санкционном списке Евросоюза и США. "Сегодня власти Молдовы делают выбор не в пользу безопасности и новых возможностей для граждан страны, а в пользу цензуры, страха и политической зачистки неугодных голосов", - сказал Чернышов. Он отметил, что решение признать АНО "Евразия" экстремистской - абсурдное и в духе сегодняшней политической Молдавии. Повод, по его словам, всё тот же — организация работает с молодёжью, педагогами, медиками и историками, проводит международные встречи, говорит о дружбе, культуре и исторической памяти, но в условиях, когда "власть боится собственной тени", даже педагогический форум - это уже "угроза национальной безопасности". "Но что на самом деле пугает молдавских чиновников? Боятся, что люди сами начнут думать. Боятся, что молодёжь, студенты, волонтёры не захотят жить по лекалам чужих политтехнологов и западных грантов, а выберут путь независимого и культурного развития", - добавил политик. Чернышов, как глава движения "Победа 9/45", рассказал, что движение показало, что в Молдавии сохраняется живая связь с исторической памятью. Он уточнил, что, несмотря на навязанный властью День Европы, их мероприятия, приуроченные к 9 мая, объединили больше 120 тысяч человек, и люди пришли на них, чтобы почтить память, восстановить памятники и мемориалы, рассказать детям правду о Победе. "Мы чувствуем, насколько сильна эта потребность объединяться вокруг нашего общего прошлого, чтить традиции. Это и есть настоящая основа национального самосознания, которую невозможно отменить указами", - добавил вице-спикер ГД. Депутат сообщил, что движение продолжит развивать проекты, так как образование, наука, культура — не преступление, а это основа настоящей Европы и Евразии, "и вовсе не той, которая нарисована в брошюрах прозападных НКО". Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250625/zaderzhanie-2025353519.html

https://ria.ru/20250728/moldavija-2032016915.html

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в мире, молдавия, кишинев, сша, борис чернышов (депутат), илан шор, евгения гуцул, госдума рф, sputnik молдова, московский комсомолец