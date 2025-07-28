https://ria.ru/20250728/gladkov-2031941715.html

В Белгородской области проверят качество оборонительных сооружений

В Белгородской области проверят качество оборонительных сооружений - РИА Новости, 28.07.2025

В Белгородской области проверят качество оборонительных сооружений

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил создать рабочую группу для дополнительной проверки качества строительства оборонительных сооружений и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:34:00+03:00

2025-07-28T14:34:00+03:00

2025-07-28T14:34:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

генеральная прокуратура рф

общество

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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил создать рабочую группу для дополнительной проверки качества строительства оборонительных сооружений и финансовой документации по контрактам в регионе. В мае губернатор рассказал, что по результатам дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей, ряд подрядчиков оборонительных сооружений вернул деньги в бюджет после обращения властей в суд. "Подготовить распоряжение правительства о создании рабочей группы по дополнительной проверке качества строительства оборонительных сооружений. Контрактов у нас с вами много. И по линии не только министерства обороны, но и других силовых структур... Что мне нужно? Мне нужно усиление контроля не только за выполнением физических объёмов, но и качеством финансовых документаций", - сказал губернатор во время оперативного совещания правительства. Он отметил, что в состав рабочей группы войдут представители аппарата правительства, министерства финансов, министерства строительства и правового управления. По итогам проверки по каждому контракту материалы будут направлены в прокуратуру для усиления внутреннего контроля. Гладков отметил, что объем выполненных работ значителен, и уже были зафиксированы определенные нарушения, по которым деньги вернули в бюджет. "Есть проверки, которые сейчас правоохранительные органы наведут. И здесь, я уже такое поручение давал, максимально отвечать на все вопросы, которые мы получаем со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов. Но свою комиссию мы создаём, потому что контрактов, я уже сказал, что их много. И мы должны чётко понимать и иметь ответственность за каждый федеральный рубль", — заявил Гладков. В июле Генпрокуратура в рамках дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений направила в суд иск о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм.

https://ria.ru/20250712/zakharova-2028754339.html

https://ria.ru/20250616/gladkov-2023071105.html

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белгородская область, вячеслав гладков, генеральная прокуратура рф, общество