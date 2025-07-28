https://ria.ru/20250728/gladkov-2031916108.html

Валовый сбор зерновых в Белгородской области увеличат до 2,7 млн тонн

Валовый сбор зерновых в Белгородской области увеличат до 2,7 млн тонн - РИА Новости, 28.07.2025

Валовый сбор зерновых в Белгородской области увеличат до 2,7 млн тонн

Аграрии Белгородской области планируют увеличить валовый сбор зерновых в этом году на 270 тысяч донн по сравнению с прошлым годом до 2,7 миллиона тонн, сообщил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:21:00+03:00

2025-07-28T13:21:00+03:00

2025-07-28T14:47:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Аграрии Белгородской области планируют увеличить валовый сбор зерновых в этом году на 270 тысяч донн по сравнению с прошлым годом до 2,7 миллиона тонн, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."По итогам уборочной кампании в 2025 году планируем увеличить валовый сбор зерновых на 270 тысяч тонн по сравнению с 2024 годом", - сообщил губернатор на оперативном совещании.Как отметил замгубернатора Андрей Антоненко, под урожай в 2025 году планируется убрать 568 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, в том числе 352 тысячи гектаров озимых культур. Яровых, зерновых и зернобобовых культур — 216 тысяч гектаров.По данным властей, на конец июля аграрии уже убрали более 200 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур — урожайность уже превысила показатели предыдущего года и достигла 47,4 центнера с гектара, 177,6 тысячи гектаров озимой пшеницы — более 50% от общего объема необходимых работ, 17,9 тысячи гектаров ячменя, 3,9 тысячи гектаров гороха.Отмечается, что в 2025 году валовый сбор ожидается увеличить до 2,706 миллиона тонн с 2,4 миллиона тонн в 2024 году."Процент выполнения меньше, но уже по показателям мы превосходим предыдущий год. В целом, если брать зерновые и зернобобовые культуры, мы уже превосходим урожайность — идет прибавка по 10 центнеров с гектара. Эта цифра растет, потому что мы традиционно начинаем с худших полей, затем уходим на поля, которые показывают лучшие результаты", — отметил замгубернатора.Всего в Белгородской области работает 1712 зерноуборочных комбайнов и 250 единиц техники для заготовки кормов для животных. Такого количества оборудования должно хватить для выполнения всех работ в установленные сроки, отмечают власти. Кроме того, главе региона доложили, что общая площадь уборки кормовых культур составляет 131,6 тысячи гектаров, а потребность в грубых кормах оценивается в 649 тысяч тонн, из них на данный момент в Белгородской области заготовлено порядка 55% — 355,7 тысячи тонн.Губернатор подчеркнул, что от результатов жатвы зависит продовольственная безопасность страны, и выразил уверенность, что белгородские аграрии успешно справятся с поставленной задачей. "Надеемся, что погода и обстановка позволят реализовать намеченные планы. Вклад Белгородской области в продовольственную безопасность страны очень велик, как и в предыдущие годы. Текущая обстановка не должна повлиять на это. Это задача, которую нам ставили президент и правительство Российской Федерации", — подчеркнул Гладков.В приграничье работы идут уже по отработанному алгоритму. Одно из обязательных требований — ежедневные инструктажи сотрудников во время проведения полевых работ в приграничной зоне, а также знание правил поведения в случае обстрела, обнаружения мин, оказания первой доврачебной медицинской помощи. Работать предстоит в сложных условиях, особенно в приграничье. С соблюдением всех мер безопасности, в защищенной технике, с детекторами дронов, а где-то и под прикрытием бойцов "Орлана", "БАРСа-Белгород", самообороны.

https://ria.ru/20250728/stroitelstvo-2031860361.html

https://ria.ru/20250722/gladkov-2030630356.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков