https://ria.ru/20250728/germaniya-2031850190.html

"По Москве". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России

"По Москве". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России - РИА Новости, 28.07.2025

"По Москве". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России

Германия хочет заполучить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon ради нанесения ударов по Москве, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:19:00+03:00

2025-07-28T10:19:00+03:00

2025-07-28T10:19:00+03:00

в мире

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tomahawk (ракета)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Германия хочет заполучить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon ради нанесения ударов по Москве, пишет Military Watch Magazine."Дальность полета крылатой ракеты Tomahawk варианта Block IV в 1600 километров позволяет подразделениям пусковых установок Typhon наносить удары по целям в Москве с территории Германии; Россия считается основной целью такого плана закупок", — говорится в материале.Обозреватели также отметили, что Германия значительно расширила свои наступательные возможности против России, разместив свои вооруженные подразделения на территории Литвы.В июле 2024 года администрация США и немецкое правительство объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе вооружение. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250728/bloomberg-2031841724.html

https://ria.ru/20250728/putin-2031836065.html

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в мире, германия, москва, россия, нато, tomahawk (ракета)