Немецкий политик прокомментировал решение Трампа по ультиматуму для России
Нимайер: решение Трампа сократить срок перемирия показывает его хаотичность
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа сократить срок для достижения перемирия на Украине с им же самим искусственно определенных 50 дней до 10-12 дней показывает присущую ему хаотичность, при этом на фоне давления для достижения перемирия сами Штаты продолжают участие в снабжении Украины, указал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее президент Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней.
"Мы все знаем, что Трамп весьма хаотичен. Сегодня он говорит одно, завтра может сказать что-то совсем другое. Уверен, эксперты и аналитики в правительстве РФ тоже это хорошо понимают, и уже давно", - сказал собеседник агентства.
"Сокращение им срока в 10-12 дней также показывает, что на Западе, вероятно, понимают - Украина в военном плане потеряна для Европы и США", - считает политик.
По мнению собеседника агентства, приближающаяся с каждым днем капитуляция киевского режима сыграла существенную роль в сокращении Трампом отведенного им срока для достижения перемирия. Говоря об успехах российской армии, которые могли оказать такое влияние на планы президента США, Нимайер отдельно упомянул продвижение ВС РФ в ДНР и прогресс в создании буферной зоны.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.