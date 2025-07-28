Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик прокомментировал решение Трампа по ультиматуму для России - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 28.07.2025 (обновлено: 20:17 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/germanija-2032023196.html
Немецкий политик прокомментировал решение Трампа по ультиматуму для России
Немецкий политик прокомментировал решение Трампа по ультиматуму для России - РИА Новости, 28.07.2025
Немецкий политик прокомментировал решение Трампа по ультиматуму для России
Решение президента США Дональда Трампа сократить срок для достижения перемирия на Украине с им же самим искусственно определенных 50 дней до 10-12 дней... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:11:00+03:00
2025-07-28T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2b97234beb01a318d9130e0641b9c04f.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа сократить срок для достижения перемирия на Украине с им же самим искусственно определенных 50 дней до 10-12 дней показывает присущую ему хаотичность, при этом на фоне давления для достижения перемирия сами Штаты продолжают участие в снабжении Украины, указал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее президент Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Мы все знаем, что Трамп весьма хаотичен. Сегодня он говорит одно, завтра может сказать что-то совсем другое. Уверен, эксперты и аналитики в правительстве РФ тоже это хорошо понимают, и уже давно", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что Вашингтон при этом продолжает снабжение Украины, всего лишь переключившись на отправку оружия за деньги государств ЕС, в значительной степени - Германии. "Сокращение им срока в 10-12 дней также показывает, что на Западе, вероятно, понимают - Украина в военном плане потеряна для Европы и США", - считает политик. По мнению собеседника агентства, приближающаяся с каждым днем капитуляция киевского режима сыграла существенную роль в сокращении Трампом отведенного им срока для достижения перемирия. Говоря об успехах российской армии, которые могли оказать такое влияние на планы президента США, Нимайер отдельно упомянул продвижение ВС РФ в ДНР и прогресс в создании буферной зоны. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250728/tramp-2032021290.html
https://ria.ru/20250728/ssha-2032020583.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74b6a5e51a238dca9b09fae6972f490d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Немецкий политик прокомментировал решение Трампа по ультиматуму для России

Нимайер: решение Трампа сократить срок перемирия показывает его хаотичность

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа сократить срок для достижения перемирия на Украине с им же самим искусственно определенных 50 дней до 10-12 дней показывает присущую ему хаотичность, при этом на фоне давления для достижения перемирия сами Штаты продолжают участие в снабжении Украины, указал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее президент Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Медведев назвал угрозой слова Трампа о новом сроке для перемирия на Украине
Вчера, 19:53
"Мы все знаем, что Трамп весьма хаотичен. Сегодня он говорит одно, завтра может сказать что-то совсем другое. Уверен, эксперты и аналитики в правительстве РФ тоже это хорошо понимают, и уже давно", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что Вашингтон при этом продолжает снабжение Украины, всего лишь переключившись на отправку оружия за деньги государств ЕС, в значительной степени - Германии.
"Сокращение им срока в 10-12 дней также показывает, что на Западе, вероятно, понимают - Украина в военном плане потеряна для Европы и США", - считает политик.
По мнению собеседника агентства, приближающаяся с каждым днем капитуляция киевского режима сыграла существенную роль в сокращении Трампом отведенного им срока для достижения перемирия. Говоря об успехах российской армии, которые могли оказать такое влияние на планы президента США, Нимайер отдельно упомянул продвижение ВС РФ в ДНР и прогресс в создании буферной зоны.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Bloomberg сообщил о тревожном сигнале Путину со стороны США
Вчера, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала