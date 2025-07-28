https://ria.ru/20250728/germanija-2032023196.html

Немецкий политик прокомментировал решение Трампа по ультиматуму для России

Немецкий политик прокомментировал решение Трампа по ультиматуму для России - РИА Новости, 28.07.2025

Немецкий политик прокомментировал решение Трампа по ультиматуму для России

Решение президента США Дональда Трампа сократить срок для достижения перемирия на Украине с им же самим искусственно определенных 50 дней до 10-12 дней... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T20:11:00+03:00

2025-07-28T20:11:00+03:00

2025-07-28T20:17:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа сократить срок для достижения перемирия на Украине с им же самим искусственно определенных 50 дней до 10-12 дней показывает присущую ему хаотичность, при этом на фоне давления для достижения перемирия сами Штаты продолжают участие в снабжении Украины, указал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее президент Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Мы все знаем, что Трамп весьма хаотичен. Сегодня он говорит одно, завтра может сказать что-то совсем другое. Уверен, эксперты и аналитики в правительстве РФ тоже это хорошо понимают, и уже давно", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что Вашингтон при этом продолжает снабжение Украины, всего лишь переключившись на отправку оружия за деньги государств ЕС, в значительной степени - Германии. "Сокращение им срока в 10-12 дней также показывает, что на Западе, вероятно, понимают - Украина в военном плане потеряна для Европы и США", - считает политик. По мнению собеседника агентства, приближающаяся с каждым днем капитуляция киевского режима сыграла существенную роль в сокращении Трампом отведенного им срока для достижения перемирия. Говоря об успехах российской армии, которые могли оказать такое влияние на планы президента США, Нимайер отдельно упомянул продвижение ВС РФ в ДНР и прогресс в создании буферной зоны. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250728/tramp-2032021290.html

https://ria.ru/20250728/ssha-2032020583.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, нато