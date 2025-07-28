https://ria.ru/20250728/germanija-2032009848.html

Германия планирует удвоить расходы на оборону, пишет Bloomberg

Германия планирует удвоить расходы на оборону, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.07.2025

Германия планирует удвоить расходы на оборону, пишет Bloomberg

Германия планирует довести расходы на оборону до 162 миллиардов евро к 2029 году, из них 9 миллиардов евро в следующие четыре года будет получать Украина,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:39:00+03:00

2025-07-28T18:39:00+03:00

2025-07-28T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Германия планирует довести расходы на оборону до 162 миллиардов евро к 2029 году, из них 9 миллиардов евро в следующие четыре года будет получать Украина, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника правительства ФРГ. "Ее (Германии – ред.) годовой бюджет на оборону удвоится до значения в 162 миллиарда евро… через четыре года. Этот годовой показатель должен быть достигнут к 2029 году", - говорится в статье. В это значение включены девять миллиардов евро для Украины, которые она будет получать ежегодно, согласно новому четырехлетнему финансовому плану, пишет агентство. Увеличение расходов на оборону позволит Германии довести расходы на оборону с уровня в примерно 2% ВВП до 3,5% ВВП гораздо раньше установленного НАТО на 2035 год срока, говорится в материале. При этом Берлин может столкнуться с проблемами, пытаясь израсходовать выделенные денежные средства, из-за сложностей с производством вооружений, очередей на их закупки и постоянных задержек крупных оборонных заказов, отмечает агентство. На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240910/rossiya-1971907769.html

https://ria.ru/20240817/fas-1966757450.html

https://ria.ru/20250627/germanija-2025947905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, германия, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, нато