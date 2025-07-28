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Германия планирует удвоить расходы на оборону, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.07.2025
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18:39 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/germanija-2032009848.html
Германия планирует удвоить расходы на оборону, пишет Bloomberg
Германия планирует удвоить расходы на оборону, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.07.2025
Германия планирует удвоить расходы на оборону, пишет Bloomberg
Германия планирует довести расходы на оборону до 162 миллиардов евро к 2029 году, из них 9 миллиардов евро в следующие четыре года будет получать Украина,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:39:00+03:00
2025-07-28T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Германия планирует довести расходы на оборону до 162 миллиардов евро к 2029 году, из них 9 миллиардов евро в следующие четыре года будет получать Украина, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника правительства ФРГ. "Ее (Германии – ред.) годовой бюджет на оборону удвоится до значения в 162 миллиарда евро… через четыре года. Этот годовой показатель должен быть достигнут к 2029 году", - говорится в статье. В это значение включены девять миллиардов евро для Украины, которые она будет получать ежегодно, согласно новому четырехлетнему финансовому плану, пишет агентство. Увеличение расходов на оборону позволит Германии довести расходы на оборону с уровня в примерно 2% ВВП до 3,5% ВВП гораздо раньше установленного НАТО на 2035 год срока, говорится в материале. При этом Берлин может столкнуться с проблемами, пытаясь израсходовать выделенные денежные средства, из-за сложностей с производством вооружений, очередей на их закупки и постоянных задержек крупных оборонных заказов, отмечает агентство. На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, германия, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Германия планирует удвоить расходы на оборону, пишет Bloomberg

Bloomberg: ФРГ планирует довести расходы на оборону до 162 млрд евро к 2029 году

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2 армии Германии
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Германия планирует довести расходы на оборону до 162 миллиардов евро к 2029 году, из них 9 миллиардов евро в следующие четыре года будет получать Украина, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника правительства ФРГ.
«
"Ее (Германии – ред.) годовой бюджет на оборону удвоится до значения в 162 миллиарда евро… через четыре года. Этот годовой показатель должен быть достигнут к 2029 году", - говорится в статье.
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В это значение включены девять миллиардов евро для Украины, которые она будет получать ежегодно, согласно новому четырехлетнему финансовому плану, пишет агентство.
Увеличение расходов на оборону позволит Германии довести расходы на оборону с уровня в примерно 2% ВВП до 3,5% ВВП гораздо раньше установленного НАТО на 2035 год срока, говорится в материале.
При этом Берлин может столкнуться с проблемами, пытаясь израсходовать выделенные денежные средства, из-за сложностей с производством вооружений, очередей на их закупки и постоянных задержек крупных оборонных заказов, отмечает агентство.
На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.
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Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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