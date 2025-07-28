https://ria.ru/20250728/germanija-2031998335.html

Focus написал о возможном ухудшении дефицита бюджета ФРГ

Focus написал о возможном ухудшении дефицита бюджета ФРГ - РИА Новости, 28.07.2025

Focus написал о возможном ухудшении дефицита бюджета ФРГ

В Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 172 миллиардов евро, сообщает журнал Focus со ссылкой на источники в кабмине страны. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:48:00+03:00

2025-07-28T17:48:00+03:00

2025-07-28T17:57:00+03:00

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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. В Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 172 миллиардов евро, сообщает журнал Focus со ссылкой на источники в кабмине страны. "В ближайшие годы федеральному правительству предстоит залатать крупные дыры в бюджете. Согласно данным из правительственных кругов, в финансовом планировании на 2027–2029 годы имеется дефицит в общей сложности около 172 миллиардов евро", - пишет издание. Издание отмечает, что в бюджетной политике ФРГ в данном случае речь идёт о так называемой "потребности в действии", что является обычной практикой для Германии. Под этим термином имеются в виду запланированные расходы, выходящие за рамки доходов государства. "Однако, по словам источников в правительстве, на этот раз объём "потребности в действии" очень велик", - сообщает Spiegel. Журнал поясняет, что дефицит в бюджете образовался из-за погашения налоговых недоимок в федеральных землях и снижения налоговой нагрузки на компании. Финансовое планирование является частью проекта федерального бюджета на 2026 год, который кабинет министров планирует утвердить в эту среду. Далее он будет внесен в бундестаг до конца ноября. Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальный документ министерства финансов страны сообщало, что в Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером всего до 144 миллиардов евро. По данным газеты, коалиционный договор текущего созыва кабмина предполагает послабления в области так называемого "долгового тормоза" - ограничений на взятие государственных заимствований. Однако послабления эти охватывают лишь оборонные расходы, в то время как для всех остальных инвестиций "долговой тормоз" по-прежнему действует. Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности, заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике. Глава минфина Ларс Клингбайль, в свою очередь, заявил, что расходы на оборону в государственном бюджете Германии на этот год будут увеличены примерно до 62,4 миллиардов евро, а помощь Украине составит 8,3 миллиарда евро. По данным министерства обороны, в случае выполнения финансового плана бюджет бундесвера вырастет до 82,69 миллиардов в 2026, 93,35 миллиардов в 2027, 136,48 миллиардов в 2028 и 152,83 миллиардов в 2029 году, что будет соответствует 3,5% от ВВП. "Долговой тормоз" стал предметом споров ещё при прошлом кабмине экс-канцлера Олафа Шольца. Германия в начале ноября прошлого года столкнулась с правительственным кризисом и досрочными выборами после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он называл нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.

https://ria.ru/20250726/orban-2031618340.html

https://ria.ru/20250107/germaniya-1992708953.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, кристиан линднер, focus