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Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с обрушением подъезда в Астрахани
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с обрушением подъезда в Астрахани - РИА Новости, 28.07.2025
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с обрушением подъезда в Астрахани
В Генеральной прокуратуре России на особый контроль поставлена ситуация с обрушением подъезда в жилом доме в Астрахани, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:02:00+03:00
2025-07-28T16:02:00+03:00
2025-07-28T16:02:00+03:00
происшествия
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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Генеральной прокуратуре России на особый контроль поставлена ситуация с обрушением подъезда в жилом доме в Астрахани, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Часть подъезда многоквартирного жилого дома на улице Ляхова, признанного аварийным в 2020 году, обрушилась в Астрахани. Пострадавших нет. "В Генпрокуратуре России на особый контроль поставлена ситуация с обрушением подъезда в многоквартирном доме в Астрахани. Прокурорами обеспечиваются соблюдение прав жильцов, оперативное оказание им необходимой помощи, в том числе размещение пострадавших граждан в пунктах временного пребывания", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка обеспечению безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и должностных лиц. Кроме того, в надзорном ведомстве поставлено на контроль расследование возбужденного по данному факту уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности).
https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031888977.html
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происшествия, россия, астрахань, генеральная прокуратура рф, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Происшествия, Россия, Астрахань, Генеральная прокуратура РФ, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с обрушением подъезда в Астрахани
В ГП поставили на особый контроль ситуацию с обрушением части дома в Астрахани