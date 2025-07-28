https://ria.ru/20250728/gaza-2032041320.html

МИД Франции назвал условия прекращения огня в Газе

МИД Франции назвал условия прекращения огня в Газе - РИА Новости, 28.07.2025

МИД Франции назвал условия прекращения огня в Газе

Прекращение огня в секторе Газа и долгосрочный мир невозможны без четкого политического будущего, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на конференции по... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:26:00+03:00

2025-07-28T23:26:00+03:00

2025-07-28T23:26:00+03:00

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жан-ноэль барро

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махмуд аббас

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ПАРИЖ, 28 июл – РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа и долгосрочный мир невозможны без четкого политического будущего, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на конференции по Палестине в ООН. "Пытаться представить себе достижение длительного прекращения огня в Газе, не очертив контуры послевоенного периода в Газе и политического горизонта, - это иллюзия", - заявил министр. Трансляция выступления велась на официальном сайте ООН. По его словам, "нет альтернативы" политическому решению, предусматривающему создание двух государств: Израиля и Палестины. "Настало время политического ответа на израильско-палестинский конфликт. Этот ответ требует признания суверенного государства Палестина с обновленной формой правления. Оно должно обеспечить гарантии безопасности для всех. Это требует разоружения ХАМАС и региональной интеграции Израиля", - считает Барро. В понедельник в Нью-Йорке началась двухдневная конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуда Аббасу. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250728/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250726/palestina-2031635118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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