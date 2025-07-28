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Названа мощность взрыва газа в доме в Новосибирске в 2023 году - РИА Новости, 28.07.2025
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04:04 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/gaz-2031820915.html
Названа мощность взрыва газа в доме в Новосибирске в 2023 году
Названа мощность взрыва газа в доме в Новосибирске в 2023 году - РИА Новости, 28.07.2025
Названа мощность взрыва газа в доме в Новосибирске в 2023 году
Мощность взрыва газа в жилом доме в Новосибирске в начале 2023 года, унесшем 15 жизней, составила 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, следует из... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T04:04:00+03:00
2025-07-28T04:04:00+03:00
происшествия
новосибирск
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мощность взрыва газа в жилом доме в Новосибирске в начале 2023 года, унесшем 15 жизней, составила 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля 2023 года. Произошло частичное обрушение дома, были разрушены около 30 квартир. Погибли 15 человек, 11 пострадали. Было уничтожено и повреждено имущество жильцов дома и близлежащих домов на сумму более 360 миллионов рублей. "Мощность взрыва составляла в среднем 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте", - говорится в документе. Как установило следствие, причиной взрыва стала утечка газа после замены гибкой подводки газового оборудования, которую провели в квартире двумя днями ранее. Фигурантами дела стали контролер и слесарь, представившиеся сотрудниками газовой службы и проводившие работы в доме. Суд приговорил их к девяти годам шести месяцами и девяти годам и девяти месяцам лишения свободы соответственно.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Названа мощность взрыва газа в доме в Новосибирске в 2023 году

Мощность взрыва газа в доме в Новосибирске была 3,5 кг в тротиловом эквиваленте

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСпасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мощность взрыва газа в жилом доме в Новосибирске в начале 2023 года, унесшем 15 жизней, составила 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля 2023 года. Произошло частичное обрушение дома, были разрушены около 30 квартир. Погибли 15 человек, 11 пострадали. Было уничтожено и повреждено имущество жильцов дома и близлежащих домов на сумму более 360 миллионов рублей.
"Мощность взрыва составляла в среднем 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте", - говорится в документе.
Как установило следствие, причиной взрыва стала утечка газа после замены гибкой подводки газового оборудования, которую провели в квартире двумя днями ранее. Фигурантами дела стали контролер и слесарь, представившиеся сотрудниками газовой службы и проводившие работы в доме. Суд приговорил их к девяти годам шести месяцами и девяти годам и девяти месяцам лишения свободы соответственно.
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