https://ria.ru/20250728/gaz-2031820915.html

Названа мощность взрыва газа в доме в Новосибирске в 2023 году

Названа мощность взрыва газа в доме в Новосибирске в 2023 году - РИА Новости, 28.07.2025

Названа мощность взрыва газа в доме в Новосибирске в 2023 году

Мощность взрыва газа в жилом доме в Новосибирске в начале 2023 года, унесшем 15 жизней, составила 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, следует из... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T04:04:00+03:00

2025-07-28T04:04:00+03:00

2025-07-28T04:04:00+03:00

происшествия

новосибирск

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мощность взрыва газа в жилом доме в Новосибирске в начале 2023 года, унесшем 15 жизней, составила 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля 2023 года. Произошло частичное обрушение дома, были разрушены около 30 квартир. Погибли 15 человек, 11 пострадали. Было уничтожено и повреждено имущество жильцов дома и близлежащих домов на сумму более 360 миллионов рублей. "Мощность взрыва составляла в среднем 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте", - говорится в документе. Как установило следствие, причиной взрыва стала утечка газа после замены гибкой подводки газового оборудования, которую провели в квартире двумя днями ранее. Фигурантами дела стали контролер и слесарь, представившиеся сотрудниками газовой службы и проводившие работы в доме. Суд приговорил их к девяти годам шести месяцами и девяти годам и девяти месяцам лишения свободы соответственно.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031096246.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск