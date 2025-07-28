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Россиян не было среди пострадавших при сходе поезда с рельсов в Германии - РИА Новости, 28.07.2025
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17:23 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/frg-2031991621.html
Россиян не было среди пострадавших при сходе поезда с рельсов в Германии
Россиян не было среди пострадавших при сходе поезда с рельсов в Германии - РИА Новости, 28.07.2025
Россиян не было среди пострадавших при сходе поезда с рельсов в Германии
Немецкая полиция подтвердила, что россиян нет среди пострадавших в результате схода с рельсов пассажирского поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:23:00+03:00
2025-07-28T17:23:00+03:00
в мире
баден-вюртемберг
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Немецкая полиция подтвердила, что россиян нет среди пострадавших в результате схода с рельсов пассажирского поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщило генконсульство России в Бонне. "В связи с крушением 27 июля пассажирского поезда близ города Ридлингена (земля Баден-Вюртемберг) из местной полиции поступило подтверждение, согласно которому российские граждане не числятся среди пострадавших", - сообщило генконсульство в Telegram-канале. В воскресенье близ города Ридлингена в Баден-Вюртемберге сошел с рельсов региональный экспресс, следовавший из Зигмарингена в Ульм. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. По данным полицейского управления Ульма, в результате аварии погибли три человека, по меньшей мере 41 человек пострадал. Причиной аварии, предположительно, стал оползень из-за сильного дождя.
https://ria.ru/20250727/poezda-2031811588.html
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в мире, баден-вюртемберг, германия, россия
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия, Россия
Россиян не было среди пострадавших при сходе поезда с рельсов в Германии

Германия подтвердила отсутствие россиян среди пострадавших при ЧП с поездом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Немецкая полиция подтвердила, что россиян нет среди пострадавших в результате схода с рельсов пассажирского поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщило генконсульство России в Бонне.
"В связи с крушением 27 июля пассажирского поезда близ города Ридлингена (земля Баден-Вюртемберг) из местной полиции поступило подтверждение, согласно которому российские граждане не числятся среди пострадавших", - сообщило генконсульство в Telegram-канале.
В воскресенье близ города Ридлингена в Баден-Вюртемберге сошел с рельсов региональный экспресс, следовавший из Зигмарингена в Ульм. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. По данным полицейского управления Ульма, в результате аварии погибли три человека, по меньшей мере 41 человек пострадал. Причиной аварии, предположительно, стал оползень из-за сильного дождя.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Задержанные под Волгоградом поезда ввели в график
27 июля, 18:27
 
В миреБаден-ВюртембергГерманияРоссия
 
 
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