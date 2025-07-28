https://ria.ru/20250728/evroparlament-2031830784.html

Патриотические силы укрепляют позиции в Европе, заявил Сийярто

Патриотические силы укрепляют позиции в Европе, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.07.2025

Патриотические силы укрепляют позиции в Европе, заявил Сийярто

Патриотические и консервативные силы укрепляют позиции в Европе и могут стать крупнейшей фракцией в следующем составе Европарламента, заявил министр иностранных РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:08:00+03:00

2025-07-28T08:08:00+03:00

2025-07-28T08:08:00+03:00

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ООН, 28 июл - РИА Новости. Патриотические и консервативные силы укрепляют позиции в Европе и могут стать крупнейшей фракцией в следующем составе Европарламента, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Патриотические и консервативные партии в Европе усиливаются… Группа "Патриоты за Европу" уже стала третьей по численности в Европарламенте. Учитывая рост поддержки, я прогнозирую, что в новом составе мы станем крупнейшей группой", - сказал он. По словам министра, несмотря на то, что в ряде стран такие партии побеждали на выборах, их нередко отстраняли от власти искусственно сформированными коалициями. "Они выигрывали выборы, но коалиции из вторых, третьих, четвёртых партий не пускали их к власти. Это вызывает вопросы к демократии", - добавил Сийярто.

https://ria.ru/20250728/siyyarto-2031821220.html

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в мире, европа, петер сийярто, европарламент