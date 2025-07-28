Рейтинг@Mail.ru
Патриотические силы укрепляют позиции в Европе, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/evroparlament-2031830784.html
Патриотические силы укрепляют позиции в Европе, заявил Сийярто
Патриотические силы укрепляют позиции в Европе, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.07.2025
Патриотические силы укрепляют позиции в Европе, заявил Сийярто
Патриотические и консервативные силы укрепляют позиции в Европе и могут стать крупнейшей фракцией в следующем составе Европарламента, заявил министр иностранных РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:08:00+03:00
2025-07-28T08:08:00+03:00
в мире
европа
петер сийярто
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg
ООН, 28 июл - РИА Новости. Патриотические и консервативные силы укрепляют позиции в Европе и могут стать крупнейшей фракцией в следующем составе Европарламента, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Патриотические и консервативные партии в Европе усиливаются… Группа "Патриоты за Европу" уже стала третьей по численности в Европарламенте. Учитывая рост поддержки, я прогнозирую, что в новом составе мы станем крупнейшей группой", - сказал он. По словам министра, несмотря на то, что в ряде стран такие партии побеждали на выборах, их нередко отстраняли от власти искусственно сформированными коалициями. "Они выигрывали выборы, но коалиции из вторых, третьих, четвёртых партий не пускали их к власти. Это вызывает вопросы к демократии", - добавил Сийярто.
https://ria.ru/20250728/siyyarto-2031821220.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b146d3caa4678082bc541a19070d60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, петер сийярто, европарламент
В мире, Европа, Петер Сийярто, Европарламент
Патриотические силы укрепляют позиции в Европе, заявил Сийярто

Сийярто: консервативные силы могут стать крупнейшей фракцией в Европарламенте

© AP Photo / Darko VojinovicПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 28 июл - РИА Новости. Патриотические и консервативные силы укрепляют позиции в Европе и могут стать крупнейшей фракцией в следующем составе Европарламента, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
"Патриотические и консервативные партии в Европе усиливаются… Группа "Патриоты за Европу" уже стала третьей по численности в Европарламенте. Учитывая рост поддержки, я прогнозирую, что в новом составе мы станем крупнейшей группой", - сказал он.
По словам министра, несмотря на то, что в ряде стран такие партии побеждали на выборах, их нередко отстраняли от власти искусственно сформированными коалициями.
"Они выигрывали выборы, но коалиции из вторых, третьих, четвёртых партий не пускали их к власти. Это вызывает вопросы к демократии", - добавил Сийярто.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Сийярто оценил отношения между Венгрией и Украиной
04:07
 
В миреЕвропаПетер СийяртоЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала