https://ria.ru/20250728/evropa-2031784801.html

Европа готова повторить главный опыт XX века

Европа готова повторить главный опыт XX века - РИА Новости, 28.07.2025

Европа готова повторить главный опыт XX века

На этой неделе предстоит полувековой юбилей знакового события XX века: с 30 июля по 1 августа 1975 года в Финляндии главами 35 государств (почти все европейские РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:00:00+03:00

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На этой неделе предстоит полувековой юбилей знакового события XX века: с 30 июля по 1 августа 1975 года в Финляндии главами 35 государств (почти все европейские страны — включая СССР, но без Албании, плюс США и Канада) был подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, более известный как Хельсинкские соглашения.В данный момент человечество переживает настолько напряженный и турбулентный период с рисками свалиться в глобальный апокалипсис, что очень популярным стало обращение к историческим событиям в надежде найти в них опору и подсказку для настоящего. Чаще других в этой связи вспоминают о мировом переустройстве по итогам Второй мировой войны и, в частности, о Ялтинской конференции 1945 года.Однако попытки выстроить параллели между теми и нынешними событиями обречены на провал. Тогда о грядущем переделе и переустройстве мира договаривались союзники-победители. При всех противоречиях у них был общий враг, при этом исход мировой войны уже был предрешен. В настоящий же момент мир находится в острой — местами переходящей в горячую — фазе противостояния великих держав и центров силы, и чем дело кончится, пока далеко не очевидно.Так что стремление найти подсказки и опору для настоящего в процессах 80-летней давности абсолютно нерелевантны. Куда адекватнее и полезнее обратиться к Хельсинкским соглашениям и связанным с ними событиям, потому что тут сходства с нынешними временами куда больше.Первая половина 1970-х — это период серьезных проблем и масштабных вызовов. Причем у Запада ситуация была сложнее. Если советская система тогда еще только начинала сбоить в своей жестко-плановой малоэффективности, то Штаты и Европа имели дело с целым комплексом кризисов — от экономического и топливного до провала войны во Вьетнаме. Фоном для социально-экономических проблем служил разгар холодной войны с гонкой вооружений и жестким противостоянием двух геополитических лагерей во главе с СССР и США.И тогда конфликтующие стороны увидели выход не в дальнейшем взвинчивании эскалации, а в разрядке — и сели за стол переговоров. Результатом стал масштабный документ, который постулировал уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также очертил три составляющих безопасности (в приложении к Хельсинкским соглашениям обычно говорят о "корзинах"):1. Военно-политическая (комплекс мер по укреплению доверия в военной сфере типа предварительных уведомлений о военных учениях и крупных передвижениях войск).2. Социально-экономическая (развитие торгово-экономических связей, сотрудничество в области науки, культуры, защиты окружающей среды).3. Гуманитарно-правовая (права и свободы человека, включая свободу передвижения, информации, культуры и образования).Спустя полвека мы знаем, чем все закончилось. С одной стороны, именно в результате Хельсинкских соглашений началось бурное торгово-экономическое сотрудничество нашей страны с Западной Европой, включая поставки туда отечественных нефти и газа. Да и военно-политическое напряжение на континенте снизилось. С другой, Запад сумел обернуть достигнутые договоренности против СССР (особенно это касалось "третьей корзины") — с известным результатом. Да и вся система "безопасности и сотрудничества в Европе" во главе с ОБСЕ в итоге была использована Западом как инструмент геополитической борьбы и неоколониального управления, потом превратилась в профанацию, а ныне стала просто пустым местом.Тем не менее, если вернуться к основам, между текущим положением дел и ситуацией 1970-х можно отметить много сходных черт: взвинчивание военно-политической напряженности в комплекте с многочисленными и разнообразными кризисами.И даже пресловутые "корзины" легко переложить на актуальный лад. Вот проблемы и угрозы, которые актуальны для России.· Военно-политическая — комплекс проблем, связанных с продвижением НАТО на восток.· Социально-экономическая — пакеты санкций и разрыв Европой всех возможных связей с Россией, от отказа от российских энергоносителей до отмены русской культуры.· Гуманитарно-правовая — вопиющие нарушения прав и свобод человека в Европе, дискриминация граждан России, давление на Русскую православную церковь.У Запада, разумеется, свой взгляд, но его тоже можно легко уложить в указанную схему, сделав темой для обсуждения. Достаточно просто сесть за стол переговоров и начать по существу обсуждать с Москвой волнующие вопросы, реально слушая и слыша другую сторону. Российские официальные лица уже сотни раз говорили, что наша страна открыта к разговору. Вот только к нему не готов Запад — и особенно Европа.Пятьдесят лет назад европейские лидеры, столкнувшись с сочетанием экономических проблем и военно-политической эскалации, предпочли сделать шаг навстречу геополитическому противнику. Их нынешние преемники усугубляют и без того непростое социально-экономическое положение своих стран ради противостояния с Россией, причем уже открыто заявляют о подготовке к войне с ней.Причины подобной безответственности и милитаризма, без сомнения, разнообразны и обширны, но, пожалуй, ключевым является одно отличие современного западного истеблишмента от тогдашнего.Люди, которые в 1970-х готовили и подписывали Хельсинкские соглашения, точно знали, что такое война. Они сами воевали (по разные стороны фронтов), сидели в концлагерях и бомбоубежищах, хоронили близких и совершенно чужих людей, разбирали городские завалы после бомбежек и питались по продовольственным карточкам. Они знали, что такое голод, холод и смерть миллионов людей. Они своими глазами видели и на своей шкуре испытали ужас войны — большой войны в Европе. И ради ее недопущения были готовы договориться с геополитическим и идеологическим противником.У нынешнего поколения западных политиков такого опыта нет, что резко увеличивает риски его получения. Причем всем населением Европы.

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https://ria.ru/20250718/zapad-2029760944.html

https://ria.ru/20250724/rossiya-2031126724.html

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в мире, европа, россия, ссср, русская православная церковь, нато, обсе, аналитика