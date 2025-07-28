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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 28.07.2025
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17:06 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/estoniya-2031988043.html
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 28.07.2025
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии сообщил, что вызвал временного поверенного в делах РФ - причиной, как утверждается, стало якобы имевшее место нарушение эстонской морской границы... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:06:00+03:00
2025-07-28T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. МИД Эстонии сообщил, что вызвал временного поверенного в делах РФ - причиной, как утверждается, стало якобы имевшее место нарушение эстонской морской границы российским судном. "Сегодня, 28 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением морской границы Эстонии", - сообщает пресс-служба эстонского МИД. Как утверждает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на главный штаб сил обороны Эстонии, утром 26 июля к востоку от острова Вайндлоо в территориальные воды Эстонии вошел российский пограничный корабль, который якобы находился в эстонских водах около 35 минут. Телерадиокомпания утверждает, что корабль не уведомил МИД Эстонии за 48 часов, что он собирается осуществить мирный проход через территориальные воды Эстонии, как этого требует местное законодательство.
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в мире, эстония, россия
В мире, Эстония, Россия
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за якобы нарушения границы

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. МИД Эстонии сообщил, что вызвал временного поверенного в делах РФ - причиной, как утверждается, стало якобы имевшее место нарушение эстонской морской границы российским судном.
"Сегодня, 28 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением морской границы Эстонии", - сообщает пресс-служба эстонского МИД.
Как утверждает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на главный штаб сил обороны Эстонии, утром 26 июля к востоку от острова Вайндлоо в территориальные воды Эстонии вошел российский пограничный корабль, который якобы находился в эстонских водах около 35 минут. Телерадиокомпания утверждает, что корабль не уведомил МИД Эстонии за 48 часов, что он собирается осуществить мирный проход через территориальные воды Эстонии, как этого требует местное законодательство.
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