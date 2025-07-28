Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/energodar-2032029476.html
В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ
В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ
Сотрудники МЧС России подверглись атаке БПЛА в Энергодаре, повреждена пожарная техника, сотрудники не пострадали, сообщает МЧС Запорожской области. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:10:00+03:00
2025-07-28T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
энергодар
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533032_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_8244969b20975450933bd5191165454a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС России подверглись атаке БПЛА в Энергодаре, повреждена пожарная техника, сотрудники не пострадали, сообщает МЧС Запорожской области. &quot;При выполнении служебных обязанностей по ликвидации возгорания в Энергодаре, подразделение МЧСРоссии подверглось атаке БПЛА. К счастью, огнеборцы не пострадали. Повреждение получила пожарная техника&quot; , - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сказала, что это не первый случай, когда за сотрудниками МЧС во время их работы ведется "охота" беспилотниками.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031640127.html
россия
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533032_105:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_0c859e660540052b9da6b6e0ec122134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, энергодар, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Энергодар, Запорожская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ

Украинский дрон атаковал сотрудников МЧС во время тушения пожара в Энергодаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС России подверглись атаке БПЛА в Энергодаре, повреждена пожарная техника, сотрудники не пострадали, сообщает МЧС Запорожской области.
«

"При выполнении служебных обязанностей по ликвидации возгорания в Энергодаре, подразделение МЧСРоссии подверглось атаке БПЛА. К счастью, огнеборцы не пострадали. Повреждение получила пожарная техника" , - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сказала, что это не первый случай, когда за сотрудниками МЧС во время их работы ведется "охота" беспилотниками.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ
26 июля, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЭнергодарЗапорожская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала