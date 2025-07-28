https://ria.ru/20250728/energodar-2032029476.html

В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ

В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025

В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ

Сотрудники МЧС России подверглись атаке БПЛА в Энергодаре, повреждена пожарная техника, сотрудники не пострадали, сообщает МЧС Запорожской области. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:10:00+03:00

2025-07-28T21:10:00+03:00

2025-07-28T21:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

энергодар

запорожская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС России подверглись атаке БПЛА в Энергодаре, повреждена пожарная техника, сотрудники не пострадали, сообщает МЧС Запорожской области. "При выполнении служебных обязанностей по ликвидации возгорания в Энергодаре, подразделение МЧСРоссии подверглось атаке БПЛА. К счастью, огнеборцы не пострадали. Повреждение получила пожарная техника" , - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сказала, что это не первый случай, когда за сотрудниками МЧС во время их работы ведется "охота" беспилотниками.

https://ria.ru/20250726/vsu-2031640127.html

россия

энергодар

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Наталья Макарова

происшествия, россия, энергодар, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)