https://ria.ru/20250728/energodar-2032029476.html
В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ
В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ
Сотрудники МЧС России подверглись атаке БПЛА в Энергодаре, повреждена пожарная техника, сотрудники не пострадали, сообщает МЧС Запорожской области. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:10:00+03:00
2025-07-28T21:10:00+03:00
2025-07-28T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
энергодар
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС России подверглись атаке БПЛА в Энергодаре, повреждена пожарная техника, сотрудники не пострадали, сообщает МЧС Запорожской области. "При выполнении служебных обязанностей по ликвидации возгорания в Энергодаре, подразделение МЧСРоссии подверглось атаке БПЛА. К счастью, огнеборцы не пострадали. Повреждение получила пожарная техника" , - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сказала, что это не первый случай, когда за сотрудниками МЧС во время их работы ведется "охота" беспилотниками.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031640127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, энергодар, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Энергодар, Запорожская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Энергодаре сотрудников МЧС во время тушения пожара атаковал дрон ВСУ
Украинский дрон атаковал сотрудников МЧС во время тушения пожара в Энергодаре