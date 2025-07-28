https://ria.ru/20250728/ekspert-2031926413.html

Эксперт прокомментировал решение ЕС купить у США ядерное топливо

Эксперт прокомментировал решение ЕС купить у США ядерное топливо - РИА Новости, 28.07.2025

Эксперт прокомментировал решение ЕС купить у США ядерное топливо

Закупка ядерного топлива американского производства вместо российского является сугубо политическим решением Евросоюза, которое несет дополнительные вызовы и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:47:00+03:00

2025-07-28T13:47:00+03:00

2025-07-28T13:47:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Закупка ядерного топлива американского производства вместо российского является сугубо политическим решением Евросоюза, которое несет дополнительные вызовы и финансовые обязательства для компаний-операторов атомных электростанций, поделился мнением в беседе с РИА Новости директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антон Хлопков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов, включая СПГ и ядерное топливо. "Решение, очевидно, политическое. Другой вопрос – не создает ли это политическое решение вызовов с точки зрения безопасности эксплуатации. И абсолютно точно это накладывает дополнительные финансовые обязательства на организации, которые эти станции эксплуатируют", - полагает собеседник агентства. В то же время, отмечает Хлопков, европейские страны и ранее неоднократно выказывали намерение отойти от использования российских энергоресурсов, таких как газ или топливо для АЭС. Как полагает эксперт, использование американского ядерного топлива обойдется потребителям дороже российского. Кроме того, европейские АЭС, построенные при участии российских специалистов, разрабатывались для использования именно российского топлива, а его замена на американское может нести дополнительные риски для безопасности. "Как и за многие другие энергоресурсы, европейцы готовы переплачивать в том числе и за ядерное топливо. Пока они от него не отказались, и не все планируют это делать, как, например, Венгрия по понятным причинам, в первую очередь экономическим", - подчеркивает Хлопков.

https://ria.ru/20250728/iran-2031865820.html

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в мире, сша, венгрия, дональд трамп, евросоюз