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Экс-премьер Молдавии заявил о катастрофе в аграрном секторе

Экс-премьер Молдавии заявил о катастрофе в аграрном секторе - РИА Новости, 28.07.2025

Экс-премьер Молдавии заявил о катастрофе в аграрном секторе

Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат обвинил власти республики в бездействии и отсутствии экстренных решений на фоне климатических изменений, которые... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:32:00+03:00

2025-07-28T11:32:00+03:00

2025-07-28T11:32:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат обвинил власти республики в бездействии и отсутствии экстренных решений на фоне климатических изменений, которые привели к катастрофе в аграрном секторе, особенно в ее южных районах, соответствующее заявление лидер оппозиционной Либерально-демократической партии опубликовал в своем блоге. Администрация района Штефан-Водэ (юг страны – ред.) Молдавии ранее обратилась к правительству и парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства. Бывший глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь сообщил, что районный совет единогласно проголосовал за это обращение, отметив, что затяжная засуха и аномальная жара крайне негативно отразились на урожае пшеницы и подсолнечника. Реакция властей не последовала. Парламент ушел на каникулы, а члены правительства, включая премьер-министра Дорина Речана, участвуют в агитационных мероприятиях правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. "Забастовка фермеров в Штефан-Водэ — это не просто протест. Это отчаянный крик тех, кто работает на земле и был полностью брошен государством. Люди больше не просят поддержки. Они требуют выживания. Последствия засухи катастрофичны: только за последний год более 35 000 человек покинули аграрный сектор. Число занятых в сельском хозяйстве сократилось с 185 300 в 2023 году до 149 500 в первом квартале 2025 года. Правительство Речана объявляет чрезвычайное положение только там, где есть политические интересы. А для фермеров? Никаких шагов. Они не приносят политической выгоды, поэтому их просто игнорируют", - написал Филат в своем Telegram-канале. Ссылаясь на данные Национального бюро статистики, политик отметил, что за последние 15 лет Молдавия стала более уязвимой к изменениям климата. "Среднее количество осадков сократилось на 15% по всей стране, а юг получает на 20% меньше дождей. В период 2018-2024 годов в Кагуле (южный район республики) выпало всего 421 мм осадков в год, что значительно ниже необходимого для сельского хозяйства уровня", - добавил Филат. По данным Национального банка Молдавии, в первом квартале 2025 года импорт агропродукции превысил экспорт на 6%. Цены на овощи и фрукты достигли рекордных значений. Экс-премьер требует от властей объявить чрезвычайное климатическое положение в сельском хозяйстве на юге Молдавии, оказать прямую финансовую помощь пострадавшим фермерам и создать национальный фонд адаптации к засухе. Ранее фермеры из разных районов Молдавии неоднократно проводили протесты в центре Кишинева. Аграрии требовали утвердить законопроект о помощи хозяйствам, пострадавшим от засухи, продлить до конца 2025 года лицензии на импорт зерновых, вернуть акцизы за 2024 год и выплатить задолженности по субсидиям. Партия социалистов на прошлой неделе также провела акцию протеста у здания министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Организаторы заявили, что они возмущены систематическим разрушением аграрного сектора в результате политики, проводимой правящей партией ПДС.

https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031658488.html

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031801027.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кагул, кишинев, влад филат, дорин речан