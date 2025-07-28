https://ria.ru/20250728/ekonomika-2031981884.html

ОПЕК+ призвала представить обновленные планы компенсации перепроизводства

ОПЕК+ призвала представить обновленные планы компенсации перепроизводства - РИА Новости, 28.07.2025

ОПЕК+ призвала представить обновленные планы компенсации перепроизводства

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:38:00+03:00

2025-07-28T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства, говорится в коммюнике ОПЕК. "Комитет вновь подчеркнул чрезвычайную важность достижения полного соответствия и компенсации и просил страны, которые не достигли полного соответствия, представить обновленные планы компенсации в секретариат ОПЕК до 18 августа 2025 года", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250711/neft-2028489458.html

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