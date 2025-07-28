Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК+ призвала представить обновленные планы компенсации перепроизводства - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ekonomika-2031981884.html
ОПЕК+ призвала представить обновленные планы компенсации перепроизводства
ОПЕК+ призвала представить обновленные планы компенсации перепроизводства - РИА Новости, 28.07.2025
ОПЕК+ призвала представить обновленные планы компенсации перепроизводства
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:38:00+03:00
2025-07-28T16:38:00+03:00
в мире
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150993/09/1509930978_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_2e9a37700db144223e746c75f720a7b0.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства, говорится в коммюнике ОПЕК. "Комитет вновь подчеркнул чрезвычайную важность достижения полного соответствия и компенсации и просил страны, которые не достигли полного соответствия, представить обновленные планы компенсации в секретариат ОПЕК до 18 августа 2025 года", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250711/neft-2028489458.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150993/09/1509930978_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_62a79c1f6c88a82ddc85e0ef20cf8096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, опек
В мире, ОПЕК
ОПЕК+ призвала представить обновленные планы компенсации перепроизводства

ОПЕК+ призвала представить обновленные планы компенсаций до 18 августа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг ОПЕК. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства, говорится в коммюнике ОПЕК.
"Комитет вновь подчеркнул чрезвычайную важность достижения полного соответствия и компенсации и просил страны, которые не достигли полного соответствия, представить обновленные планы компенсации в секретариат ОПЕК до 18 августа 2025 года", – говорится в сообщении.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК
11 июля, 08:43
 
В миреОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала