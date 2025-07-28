https://ria.ru/20250728/dtp-2032036322.html
В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.07.2025
В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T22:18:00+03:00
2025-07-28T22:18:00+03:00
2025-07-28T22:18:00+03:00
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по региону. ДТП произошло вечером в понедельник на улице Ореховская в Автозаводском районе. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Shacman при повороте не уступил дорогу автобусу, в результате чего столкнулся с ним. В момент столкновения в салоне общественного транспорта находилось 10 человек, из которых три пострадали. После оказания медицинской помощи граждане были отпущены", - говорится в сообщении.В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что по факту ДТП организована доследственная проверка. "Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250727/dtp-2031777674.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с автобусом
При столкновении автобуса и грузовика в Нижнем Новгороде пострадали три человека