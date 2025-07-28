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В ДТП с автобусом и самосвалом в Кот-д'Ивуаре погибли 16 человек - РИА Новости, 28.07.2025
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02:37 28.07.2025 (обновлено: 02:54 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/dtp-2031817764.html
В ДТП с автобусом и самосвалом в Кот-д'Ивуаре погибли 16 человек
В ДТП с автобусом и самосвалом в Кот-д'Ивуаре погибли 16 человек - РИА Новости, 28.07.2025
В ДТП с автобусом и самосвалом в Кот-д'Ивуаре погибли 16 человек
Не менее 16 человек погибли, 51 пострадал при столкновении самосвала с автобусом в Кот-д'Ивуаре, сообщило министерство транспорта страны. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T02:37:00+03:00
2025-07-28T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли, 51 пострадал при столкновении самосвала с автобусом в Кот-д'Ивуаре, сообщило министерство транспорта страны. "В ДТП попал автобус общественного транспорта… и самосвал с краном на борту… По предварительным подсчетам, 16 человек погибли, и 51 получил травмы", - говорится в пресс-релизе министерства на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По данным министерства транспорта, автобус находился в рейсе между городом Сан-Педро в Кот-д'Ивуаре и столицей Буркина-Фасо Уагадугу.ДТП произошло на трассе между городами Катиола и Ниакара на севере Кот-д'Ивуара, уточнил минтранс.По информации министерства транспорта, пострадавших эвакуировали в региональный медицинский центр в Катиола.Власти поручили провести расследование инцидента, добавило министерство.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, facebook, буркина-фасо, уагадугу
В мире, Россия, Facebook, Буркина-Фасо, Уагадугу
В ДТП с автобусом и самосвалом в Кот-д'Ивуаре погибли 16 человек

В ДТП с автобусом и самосвалом в Кот-д'Ивуаре погибли 16 человек, 51 пострадал

© РИА Новости / М. Ганкин | Перейти в медиабанкКот-д’Ивуар. Архивное фото
Кот-д’Ивуар. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / М. Ганкин
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Кот-д’Ивуар. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли, 51 пострадал при столкновении самосвала с автобусом в Кот-д'Ивуаре, сообщило министерство транспорта страны.
"В ДТП попал автобус общественного транспорта… и самосвал с краном на борту… По предварительным подсчетам, 16 человек погибли, и 51 получил травмы", - говорится в пресс-релизе министерства на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По данным министерства транспорта, автобус находился в рейсе между городом Сан-Педро в Кот-д'Ивуаре и столицей Буркина-Фасо Уагадугу.
ДТП произошло на трассе между городами Катиола и Ниакара на севере Кот-д'Ивуара, уточнил минтранс.
По информации министерства транспорта, пострадавших эвакуировали в региональный медицинский центр в Катиола.
Власти поручили провести расследование инцидента, добавило министерство.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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