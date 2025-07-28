https://ria.ru/20250728/dron-2031857145.html
Два человека пострадали при атаке ВСУ в ЛНР
Два человека пострадали при атаке ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 28.07.2025
Два человека пострадали при атаке ВСУ в ЛНР
Два человека пострадали в Лисичанске и Кременной в ЛНР в результате атак украинских беспилотников, сообщила в понедельник министр здравоохранения республики... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:52:00+03:00
2025-07-28T10:52:00+03:00
2025-07-28T11:09:00+03:00
луганская народная республика
кременная
вооруженные силы украины
лисичанск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ЛУГАНСК, 28 июл – РИА Новости. Два человека пострадали в Лисичанске и Кременной в ЛНР в результате атак украинских беспилотников, сообщила в понедельник министр здравоохранения республики Наталия Пащенко."Тридцатипятилетняя женщина получила ранения в результате детонации вражеского БПЛА в Лисичанске. У пострадавшей сочетанное ранение груди и таза, женщина госпитализирована в местную городскую больницу", - приводит слова министра Telegram-канал регионального правительства.Пащенко отметила, что также из-за атаки дрона ВСУ в воскресенье в Кременной в больницу попал подсобный рабочий, который трудился на территории местного Дома культуры. Пострадавший госпитализирован с минно-взрывной травмой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
кременная
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, лисичанск, происшествия
Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Происшествия
Два человека пострадали при атаке ВСУ в ЛНР
Два человека пострадали в Лисичанске и Кременной в ЛНР при атаках БПЛА ВСУ