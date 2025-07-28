https://ria.ru/20250728/dron-2031857145.html

Два человека пострадали при атаке ВСУ в ЛНР

Два человека пострадали при атаке ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 28.07.2025

Два человека пострадали при атаке ВСУ в ЛНР

Два человека пострадали в Лисичанске и Кременной в ЛНР в результате атак украинских беспилотников, сообщила в понедельник министр здравоохранения республики... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:52:00+03:00

2025-07-28T10:52:00+03:00

2025-07-28T11:09:00+03:00

луганская народная республика

кременная

вооруженные силы украины

лисичанск

происшествия

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ЛУГАНСК, 28 июл – РИА Новости. Два человека пострадали в Лисичанске и Кременной в ЛНР в результате атак украинских беспилотников, сообщила в понедельник министр здравоохранения республики Наталия Пащенко."Тридцатипятилетняя женщина получила ранения в результате детонации вражеского БПЛА в Лисичанске. У пострадавшей сочетанное ранение груди и таза, женщина госпитализирована в местную городскую больницу", - приводит слова министра Telegram-канал регионального правительства.Пащенко отметила, что также из-за атаки дрона ВСУ в воскресенье в Кременной в больницу попал подсобный рабочий, который трудился на территории местного Дома культуры. Пострадавший госпитализирован с минно-взрывной травмой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

кременная

лисичанск

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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, лисичанск, происшествия