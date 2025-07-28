Рейтинг@Mail.ru
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/donetsk-2032044606.html
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах - РИА Новости, 28.07.2025
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах
Активистка донецкого регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Мария Лознева на площадке молодежного форума "Территория смыслов" в рамках смены... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:50:00+03:00
2025-07-28T23:50:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
евгений ревенко
денис пушилин
единство
молодая гвардия единой россии
мгер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Активистка донецкого регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Мария Лознева на площадке молодежного форума "Территория смыслов" в рамках смены "Единство" предложила создать в Донецке мемориал военным журналистам, которые погибли при исполнении профессионального долга, рассказали в пресс-службе МГЕР. "У нас в Донецке особенно остро понимают цену словам, которые журналисты передают с передовой. Сейчас в обществе все более остро обсуждаются проекты памятников, имеющих глубокий символический смысл... У нас есть идея создать в Донецке мемориал военным журналистам — тем, кто до конца оставался верен своему долгу", - сказала Лознева, выступая с вопросом о реализации инициатив по увековечиванию памяти военных корреспондентов. Депутат Государственной Думы Евгений Ревенко, являвшийся спикером форума, поддержал эту инициативу. "Я думаю, что ваша инициатива абсолютно правильная. Установить памятник этим мужественным людям, отважным людям, которые рискуют собой и рассказывают нам правду. Я, если позволите, обращусь к руководству Донецкой Народной Республики — Денису Пушилину — с просьбой рассмотреть возможность установить памятник", - сказал Ревенко. Смена "Единство" проходит в рамках всероссийского форума "Территория смыслов". По данным организаторов форума, который проходит в Подмосковье, её основная цель - погружение в ценностные основы российской цивилизации, такие как традиции, культура, духовность.
https://ria.ru/20250612/volontery-2022452452.html
донецк
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69fc372ac8b7e8cb7bf4f39d30f48587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), евгений ревенко, денис пушилин, единство, молодая гвардия единой россии, мгер
Донецк, Донецкая Народная Республика, Московская область (Подмосковье), Евгений Ревенко, Денис Пушилин, Единство, Молодая гвардия Единой России, МГЕР
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах

Активистка ЕР Лознева предложила создать в Донецке мемориал военным журналистам

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Активистка донецкого регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Мария Лознева на площадке молодежного форума "Территория смыслов" в рамках смены "Единство" предложила создать в Донецке мемориал военным журналистам, которые погибли при исполнении профессионального долга, рассказали в пресс-службе МГЕР.
«
"У нас в Донецке особенно остро понимают цену словам, которые журналисты передают с передовой. Сейчас в обществе все более остро обсуждаются проекты памятников, имеющих глубокий символический смысл... У нас есть идея создать в Донецке мемориал военным журналистам — тем, кто до конца оставался верен своему долгу", - сказала Лознева, выступая с вопросом о реализации инициатив по увековечиванию памяти военных корреспондентов.
Депутат Государственной Думы Евгений Ревенко, являвшийся спикером форума, поддержал эту инициативу.
"Я думаю, что ваша инициатива абсолютно правильная. Установить памятник этим мужественным людям, отважным людям, которые рискуют собой и рассказывают нам правду. Я, если позволите, обращусь к руководству Донецкой Народной РеспубликиДенису Пушилину — с просьбой рассмотреть возможность установить памятник", - сказал Ревенко.
Смена "Единство" проходит в рамках всероссийского форума "Территория смыслов". По данным организаторов форума, который проходит в Подмосковье, её основная цель - погружение в ценностные основы российской цивилизации, такие как традиции, культура, духовность.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО
12 июня, 11:23
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаМосковская область (Подмосковье)Евгений РевенкоДенис ПушилинЕдинствоМолодая гвардия Единой РоссииМГЕР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала