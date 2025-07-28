https://ria.ru/20250728/donetsk-2032044606.html
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах - РИА Новости, 28.07.2025
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах
Активистка донецкого регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Мария Лознева на площадке молодежного форума "Территория смыслов" в рамках смены... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:50:00+03:00
2025-07-28T23:50:00+03:00
2025-07-28T23:50:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
евгений ревенко
денис пушилин
единство
молодая гвардия единой россии
мгер
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Активистка донецкого регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Мария Лознева на площадке молодежного форума "Территория смыслов" в рамках смены "Единство" предложила создать в Донецке мемориал военным журналистам, которые погибли при исполнении профессионального долга, рассказали в пресс-службе МГЕР. "У нас в Донецке особенно остро понимают цену словам, которые журналисты передают с передовой. Сейчас в обществе все более остро обсуждаются проекты памятников, имеющих глубокий символический смысл... У нас есть идея создать в Донецке мемориал военным журналистам — тем, кто до конца оставался верен своему долгу", - сказала Лознева, выступая с вопросом о реализации инициатив по увековечиванию памяти военных корреспондентов. Депутат Государственной Думы Евгений Ревенко, являвшийся спикером форума, поддержал эту инициативу. "Я думаю, что ваша инициатива абсолютно правильная. Установить памятник этим мужественным людям, отважным людям, которые рискуют собой и рассказывают нам правду. Я, если позволите, обращусь к руководству Донецкой Народной Республики — Денису Пушилину — с просьбой рассмотреть возможность установить памятник", - сказал Ревенко. Смена "Единство" проходит в рамках всероссийского форума "Территория смыслов". По данным организаторов форума, который проходит в Подмосковье, её основная цель - погружение в ценностные основы российской цивилизации, такие как традиции, культура, духовность.
https://ria.ru/20250612/volontery-2022452452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), евгений ревенко, денис пушилин, единство, молодая гвардия единой россии, мгер
Донецк, Донецкая Народная Республика, Московская область (Подмосковье), Евгений Ревенко, Денис Пушилин, Единство, Молодая гвардия Единой России, МГЕР
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах
Активистка ЕР Лознева предложила создать в Донецке мемориал военным журналистам