https://ria.ru/20250728/donetsk-2032043880.html

В нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество

В нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество - РИА Новости, 28.07.2025

В нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество

Электричество пропало в нескольких районах Донецка после звуков взрывов, в небе работает система противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:44:00+03:00

2025-07-28T23:44:00+03:00

2025-07-28T23:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Электричество пропало в нескольких районах Донецка после звуков взрывов, в небе работает система противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости.Характерный звук полета ударных БПЛА слышен в нескольких районах города, передают корреспонденты РИА Новости. После серии взрывов в некоторых районах произошло отключение электричества. Система ПВО ведет огонь по дронам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, вооруженные силы украины, украина, пво