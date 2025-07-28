https://ria.ru/20250728/donetsk-2032043880.html
В нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество
В нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество - РИА Новости, 28.07.2025
В нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество
Электричество пропало в нескольких районах Донецка после звуков взрывов, в небе работает система противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:44:00+03:00
2025-07-28T23:44:00+03:00
2025-07-28T23:47:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Электричество пропало в нескольких районах Донецка после звуков взрывов, в небе работает система противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости.Характерный звук полета ударных БПЛА слышен в нескольких районах города, передают корреспонденты РИА Новости. После серии взрывов в некоторых районах произошло отключение электричества. Система ПВО ведет огонь по дронам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, вооруженные силы украины, украина, пво
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина, ПВО
В нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество
Несколько районов Донецка обесточены после взрывов, ПВО отражает атаку БПЛА